Venezüella'nın Rusya Büyükelçisi: Maduro'ya suikast girişimini Kolombiya finanse etti

Rus basınına demeç veren Venezüella'nın Rusya Büyükelçisi Carlos Raphael Faria Tortos, 5 Ağustos'ta Maduro'ya düzenlenen suikast girişimi hakkında açıklamalarda bulundu.

© REUTERS / Suikast girişimine uğrayan Maduro, ABD ve Kolombiya'yı suçladı: Canıma kasteden saldırının sorumlularından bazıları yakalandı

Soruşturma kapsamında 14 kişinin yakalandığını, davada adı geçen 34 kişinin henüz yakalanmadığını kaydeden Tortos, suikast girişiminin sponsorunun Kolombiya olduğunu vurguladı.

"Muhalif milletvekili Juan Rechesens'in yakalandı ve suçunu itiraf etti. Suikast girişimine katılanlar arasında bir başka muhalif vekil Julio Borges de var" diyen büyükelçi, başsavcılığın, bu kişilerin Kolombiya'da Venezüella sınırına yakın bir noktada eğitildiğini raporunda belirttiğini anımsattı.

© AA / Venezüella Devlet Başkanı Maduro'ya bomba yüklü drone ile suikast girişimi

Maduro'nun Kolombiya hükümetine doğrudan suçlama yönelttiğine de dikkat çeken Tortos, Kolombiya hükümetininin suikast girişimine finansal destek verdiğinin tespit edildiğinin altını çizdi.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.