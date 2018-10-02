Maduro: Yardımcım El Aissami, Rusya ve Türkiye'de önemli anlaşmalar yapıyor

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkileri samimileştirmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Caracas ziyaretinin ardından, devreye Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck El Aissami girdi.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yardımcısı Tareck El Aissami'nin Rusya ve Türkiye ziyaretine çıktığını söyledi.

'ÇOK ÖNEMLİ ANLAŞMALAR'

Devlet televizyonunda konuşan Maduro, "Ekonomiden sorumlu yardımcım El Aissami, şu anda Rusya ve Türkiye'yi ziyaret ediyor. 2019, 2020 ve 2021 yıllarını düşünerek yılsonu itibarıyla çok önemli anlaşmalar yapıyor" dedi.

Quiero agradecer la generosa atención de la ministra de comercio RUHSAR PEKCAN @pekcan y la extraordinaria reunión de trabajo que hemos sostenido. Seguimos consolidando la relación entre TURQUÍA y VENEZUELA para el desarrollo de nuestros pueblos. pic.twitter.com/JLoNgrqDIx — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 2 Ekim 2018

Maduro, hükümetin ekonomi ekibinin de El Aissami'nin heyetinde yer aldığını belirtti.

#AHORA #Ankara Culmina con todo éxito reunión bilateral entre el vicepresidente del Área Económica y ministro para Industrias y Producción Nacional, Tarek El Aissami y la Ministra de Comercio de Turquía, Ruhsar Pekcan #VenezuelaNoSeDetiene #VenezuelaNoEstaSola @NicolasMaduro pic.twitter.com/DmkwrCMDoV — EmbaVenez Turquia (@EmbaVenezTurq) 2 Ekim 2018

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