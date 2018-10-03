Brezilya'nın en güçlü başkan adayının övdüğü askeri diktatörlükte tarikat-kontgerilla ilişkisi belgelendi

Brezilya'da bu ayki başkanlık seçiminin favori adayı olan aşırı sağcı Bolsonaro'nun övgüler düzdüğü askeri diktatörlük dönemiyle ilgili yeni belgeler yayımlandı. Uzaylılarla görüştüğüne söyleyen bir tarikat lideri kontrgerillanın başına geçip askeri diktatörlüğü güçlendirmeye yönelik saldırılar düzenlemiş.

© REUTERS / Adriano Machado Brezilya'da aşırı sağcı başkan adayı protesto edildi

Bir zamanlar Latin Amerika sol yönetim kuşağının itici güçlerinden olan Brezilya'da solcu Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in Ağustos 2016'da azledilmesini sağlayan yolsuz oligarkların yönetimi ele geçirmesi sonrası, 7 Ekim seçimlerine aşırı sağcı — aşırı dinci adayların gölgesinde gidiliyor. Brezilya'yı sol kuşağa sokan, Rousseff'in selefi ve hala ülkenin en sevilen siyasetçisi olan Lula da Silva'nın yolsuzluk gerekçesiyle hapse atılıp seçimden de diskalifiye edilmesiyle en çok gündemde olan başkan adayları aşırı sağcı Jair Bolsonaro ve aşırı dinci Cabo Daciolo haline geldi. Eski yüzbaşı Bolsonaro ile albay çocuğu Daciolo, yakın arkadaş oldukları gibi ideolojik olarak da yakınlar.

KONTGERİLLA KOMPLOSU

Başkanlık seçiminin favorisi Bolsonaro, 1964-85 arasındaki askeri diktatörlük dönemine 'altın çağ' diye övgüler düzerken bağımsız haber ajansı Publica, mesihlik iddiasındaki bir tarikat liderinin yönetimindeki aşırı sağcı bir grubun, askeri diktatörlüğün zulmünü haklı göstermek amacıyla terörist saldırılar düzenlediğini ortaya çıkardı.

© REUTERS / Adriano Machado 'Brezilya'nın Trump'ı devlet başkanı adayı Bolsanaro bıçaklandı

Publica'nın yeni bulunan arşiv belgelerine dayanarak yürüttüğü araştırmaya göre, askeri diktatörlük, kontgerilla komplosu üzerinden baskı ve zulüm kampanyasını daha da ağırlaştırdı.

EMİRLER BİR GENERALDEN

Örgüt üyelerinin verdiği ifadelere göre, saldırıların emrini, diktatörlük döneminin Devlet Başkanı Arthur da Costa e Silva'ya yakın ve federal polisle temas halinde olan bir general verdi.

Brezilya'da askeri diktatörlük döneminde kontrgerilla saldırıları düzenlendiği biliniyordu, ancak São Paulo'daki Papalık Katolik Üniversitesi'nin tarih profesörü Luiz Dias, ''Sağcı grupların saldırı düzenlemek üzere organize edildikleri hep konuşulmakla birlikte bu belgelerdeki ayrıntı zenginliği insanı şaşırtıyor'' dedi.

© AFP 2018 / NELSON ALMEIDA Aşırı sağcı Brezilya Cumhurbaşkanı adayı Daciolo: Ben Tanrı'nın elçisiyim UZAYLILARLA TEMASTAN YAHUDİ HALKININ MESİHLİĞİNE

Sözkonusu örgütün lideri Aladino Félix, 2. Dünya Savaşı sırasında orduda görev yapmıştı, uzaylılarla temasta olduğuna inanıyordu, Dino Kraspedon takma adıyla 'Uçan cisimlerle temasım' adında kitap yazmıştı ve Yahudi halkının mesihi olduğunu iddia ediyordu.

PATLAYICI-SİLAH ÇALIP BOMBA PATLATTILAR VE BANKA SOYDULAR

'Deli' gözüyle bakılsa da dikta yetkilileriyle ilişki içinde olan Aladino Félix, Aralık 1967-Ağustos 1968 arası 14 polis memurundan oluşan bir gruba 14 bomba patlatmak, silak çalmak, banka soymak gibi bir dizi terör eylemi düzenletti. Hedefleri arasında São Paulo Borsası, bir gizli polis merkezi, petrol boru hattı vardı.

'SOL TERÖRİZM' GEREKÇESİYLE DEMİR YUMRUK İNDİRİLDİ

Bu saldırılara misilleme olarak Mart 1968'den itibaren silahlı solcu grupların da bomba yerleştirmeye başlamasıyla şiddet tırmanırken, Aralık 1968'de askeri hükümet 'sol terörizmi' gerekçe gösterek dönüm noktası niteliğinde bir kararname yayımladı. Kararnameyle tüm yetkiyi elinde toplayan diktatörlüğün 'anos de chumbo' (kurşun yılları) diye bilinen en zorba dönemi başladı.

1968'de yakalanıp sadece 3 yıl hapis yatan Félix, 1985'te öldü. 2014 yılında Brezilya Hakikat Komisyonu, diktatörlüğün en az 434 öldürme ve kaybetmeden sorumlu olduğu sonucuna varmıştı.

BAŞKAN YARDIMCISI ADAYI, DARBE MERAKLISI GENERAL

İşte bu diktatörlüğü öven aşırı sağcı başkan adayı Jair Bolsonaro'nun başkan yardımcısı adayı Antonio Hamilton Mourao da geçen yıl Brezilya'da askeri darbenin mümkün olduğundan söz etmiş emekli bir general.

PROGRAMI KORKU FİLMİ GİBİ

'Brezilya'nın Trump'ı' diye nitelenen Bolsonaro'nun tümüyle gerici bir programı var ve kadın düşmanı, cinsiyet ayrımcısı, ırkçı söylemini icraata dönüştürmesi halinde Latin Amerika'nın en büyük ülkesinin akıbeti iyice meçhul hale gelecek.

ANKETLER SEÇİLMESİNE KESİN GÖZÜYLE BAKIYOR

Silah serbestisini savunurken 6 Eylül'de bıçaklı saldırıda ağır yaralanan ve daha birkaç gün önce hastaneden taburcu edilen Bolsonaro, anketlere göre 7 Ekim'deki ilk turda yüzde yüzde 32'yle en çok oyu alan aday olacak ve 28 Ekim'deki ikinci turda yüzde 44 oyla seçilecek.

Çok az halk desteğine sahip olmasına rağmen 'tanrı tarafından başkan seçileceğini' söyleyen Evanjelik aday Cabo Daciolo ise dostu Bolsonaro'nun sağlığı için dua etmek dahil dini nitelikli bir inzivaya çekilmiş vaziyette.

'Bütçede manipülasyon' gerekçesiyle azledilmiş olan Rousseff ise askeri diktatörlükle savaşmış eski bir şehir gerillası, Lula da sendika lideriydi.