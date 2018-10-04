Peru Yüksek Mahkemesi, Fujimori için verilen affı bozdu

© AP Photo / Martin Mejia Fujimori, Peru'da 300 bin yerli kadını zorla kısırlaştırmaktan yargılanacak

Yüksek Mahkeme, dönemin Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski'nin geçen sene sağlık sorunları nedeniyle Fujimori için verdiği af kararını, hukuka aykırı olduğunu belirterek kararı bozdu.

Mahkeme, Fujimori'nin yeniden cezaevine dönmesine hükmetti.

Kuczynski, 25 kişinin ölüm emrini vermek, zimmetine para geçirmek ve rüşvetten suçlu bulunarak 25 yıl hapse mahkum edilen Fujimori'yi Aralık 2017'de affetmişti.

2016'dan bu yılın Mart ayına kadar başkanlık yapan Kuczynski'nin Fujimori'yi affetmesi üzerine geçen yıl sonunda ülkede öğrenciler, sendikacılar ve insan hakları aktivistleri gösteriler düzenlemişti.

Peru'da 1990-2000 yıllarında görev yapan Fujimori, seçim kampanyasında rüşvet aldığının ortaya çıkmasının ardından 2000'de ülkesinden kaçmıştı. Fujimori, 2007'de Şili'de tutuklanarak ülkesine iade edilmişti. Eski başkan Fujimori, görevdeyken 25 kişinin ölüm emrini vermek, zimmetine para geçirmek ve rüşvetten suçlu bulunarak 25 yıl hapse mahkum edilmişti.