Maduro’dan Putin’e doğum günü kutlaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum gününü Twitter hesabından kutlayan Maduro, “Tüm Venezüella halkı adına kardeş başkanımız Vladimir Putin’i, doğum günü dolayısıyla içtenlikle kutluyoruz. Bolivar ve Chavez’in anavatanından kendisine özgür halkların meşruiyetini koruma davasına bağlılığından ötürü kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini paylaştı.
© AP Photo / Sergei Chirikov
7 Ekim 1952’de doğan Rusya lideri Putin dün 67. yaşına girdi.
En nombre de todo el pueblo venezolano, le enviamos un caluroso abrazo a nuestro hermano presidente Vladímir Putin, con motivo de su cumpleaños. Desde la Patria de Bolívar y Chávez agradecemos su dedicación en la defensa de la soberanía de los pueblos libres. pic.twitter.com/o6cafnp8Zd— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 7, 2018
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