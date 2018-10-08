'Brezilyalı Trump' devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde bitirdi

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da dün yapılan devlet başkanı seçiminin ilk turunu, aşırı sağcı 'Brezilyalı Trump' olarak adlandırılan aday Jair Bolsonaro kazandı ancak seçilebilmek için gereken yüzde 50 barajını aşamadı.

BBC'nin haberine göre, Brezilya'da halk, yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Oyların çoğunluğunun sayıldığı seçimde ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğunu söyleyen Bolsonaro oyların yüzde 46'sını alırken, en güçlü rakibi solcu Fernando Haddad, oyların yüzde 29'unu aldı. Bolsonaro 49 milyon, Haddad ise 31 milyon oy aldı.

‘BAŞKAN İKİNCİ TURDA BELLİ OLACAK'

İlk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50'den fazla oy alarak çoğunluğu sağlayamadığı için ikinci tura gidilecek seçimler, 28 Ekim'de yapılacak.

© REUTERS / Diego Vara/File Photo Brezilya'nın en güçlü başkan adayının övdüğü askeri diktatörlükte tarikat-kontgerilla ilişkisi belgelendi

Seçim komisyonu yetkilileri, seçimlerin büyük bir problem yaşanmadan barışçıl bir ortamda yapıldığını ifade etti.

‘TRUMP'IN HAYRANI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ'

Bolsonaro, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın hayranı olduğunu söylemişti. Pek çok kişi de söylemleri nedeniyle siyasetçiyi 'Brezilyalı Trump' olarak anıyor.

Seçmenler, dünkü seçimde ayrıca eyalet valileri, senato ve temsilciler meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullandı.

Seçim öncesi yapılan anketlerde Bolsonaro'nun, Haddad karşısındaki üstünlüğünü koruduğu görülmüştü.

Geçmişte Brezilya ordusunda yüzbaşı olarak görev yapan Bolsonaro'nun yolsuzlukla ve suçla mücadele konusundaki sert söylemleri, onu seçim anketlerinde en popüler aday haline getirmişti.