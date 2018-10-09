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17:13 09 Ekim 2018
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    Venezüella cumhurbaşkanı Nicolas Maduro 'nun muhalifleri, Alban'ın intihar ettiği istihbarat servisi binasının önünde.

    Venezüella: Maduro'ya suikast girişiminden gözaltında olan siyasetçi intihar etti

    © AFP 2018 /
    Güney Amerika
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    Venezüella'da, muhalefet partisi mensubu belediye meclisi üyesi Fernando Alban, Devlet Başkanı Nicholas Maduro'ya suikast suçlamasıyla gözaltında bulunduğu sırada hayatını kaybetti. Alban'ın, gözaltındayken intihar ettiği öne sürüldü.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro
    © REUTERS /
    Venezüella İçişleri Bakanı: Maduro'ya suikast girişimiyle alakalı 6 kişi gözaltında
    Başsavcı Tarık William Saab, Önce Adalet Partisi'nden Caracas Belediye Meclisi Üyesi Fernando Alban'ın gözaltındayken intihar ettiğini açıkladı.

    Saab, ağustos ayında Devlet Başkanı Maduro'ya, dronelere yüklenen patlayıcılarla düzenlenen suikast girişimiyle ilgili gözaltına alınan Alban'ın, Venezüella emniyeti istihbarat dairesine ait binanın 10. katından atlayarak intihar ettiğini söyledi.

    Alban'ın, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmek üzere beklerken tuvalete gitmek üzere izin aldığı ve bu sırada boşluktan yararlanarak pencereden atladığı iddia edildi.

    MUHALEFET: AÇIKLAMALAR İNANDIRICI DEĞİL

    Öte yandan Alban'ın avukatları ve muhalefet temsilcileri, resmi açıklamayı inandırıcı bulmadıklarını ifade ederek, hükümet yetkililerinin siyasetçinin ölümünden sorumlu olduğunu savundu.

    Önce Adalet Partisi'nin Kolombiya'da sürgünde bulunan lideri Julio Borges, olayın ardından yayımladığı videoda, "Bunun bir suikast olduğuna kuşku yok. Bu hükümetin artık işkenceden, şiddetten ve imhadan başka aracı yok" ifadelerini kullandı.

    Nicolas Maduro, suikast girişimi
    © REUTERS /
    Venezüella Enformasyon Bakanı: Maduro'ya suikast girişiminde 3 İHA infilak etti
    Borges, yakın dostu Alban'ın, aleyhine ifade verme konusunda yoğun baskılarla karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. Borges koyu Katolik Alban'ın inancı gereği intihar etmesinin mümkün olmadığını savundu.

    NEW YORK'TAKİ BM ZİRVESİNDEN DÖNÜYORDU

    56 yaşındaki Alban, cuma günü BM Genel Kurulu Toplantısı sırasında görüşmeler yapmak üzere bulunduğu New York'tan ülkesine dönerken Caracas Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

    Devlet Başkanı Maduro, ağustos ayındaki suikast girişiminin arkasında Borges ve Kolombiya hükümetinin olduğunu iddia ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne dek 20'den fazla kişi gözaltına alındı.

    Muhalefet ise Maduro hükümetini gözaltıları siyasi şantaj aracı olarak kullanmakla suçluyor.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, ağustosta başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü droneler ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

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    Etiketler:
    Caracas Uluslararası Havalimanı, Önce Adalet Partisi, Nicolas Maduro, Fernando Alban, Tarık William Saab, Caracas, Venezüella, New York
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