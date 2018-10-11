Arjantin'de eski bakana 51 kişinin öldüğü tren kazasına 'dolaylı sebebiyet vermekten' hapis cezası

De Vido, hakkında onaylanmış hapis cezası olmamasına rağmen, adının Arjantin'in eski Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner ile yolsuzluk iddialarına karışması nedeniyle geçen ekimden bu yana önleyici gözaltı kararıyla tutuklu bulunuyor. Bu ceza, De Vido'nun tutukluyken aldığı ilk hapis cezası oldu.
'ONCE FACİASI'
Once faciası, istasyona yaklaşan banliyö treninin hızını yavaşça düşürmesi gerekirken teknik bir arıza sebebiyle saatte 20 kilometre hızla Once durağına çarpmasıyla gerçekleşti. Adını kazanın meydana geldiği duraktan alan facia, Arjantin'in en büyük tren kazalarından biri olarak kaydedildi.
De Vido'nun, Nisan ayında Latin Amerika'nın en büyük yolsuzluk skandalının merkezinde bulunan Brezilyalı inşaat firması Odebrecht ile ilgili davada yargılanmasına karar verilmişti. İddiaya göre De Vido, görevde olduğu dönemde yaklaşık 2.3 milyar dolarlık doğalgaz boru hattı projelerinde Odebrecht'e 'usulsüz destek vermek' ile suçlanmıştı.
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