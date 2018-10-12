‘Brezilyalı Trump’ın destekçileri, bir kadının vücuduna gamalı haç kazıdı

Saldırganların, Jair Bolsonaro karşıtları tarafından basılan tişörtlerden giyen genç kadının derisini bıçak yardımıyla Nazi'lere ait olan gamalı haç sembolünü çizdikleri belirtildi.
Polise verdiği ifadede, otobüsten indiği ve evine yürüdüğü sırada 3 kişi tarafından darp edildiğini belirtti.
A lesbian woman here in Brazil was beaten for wearing a shirt against the fascist written "#EleNão". In the end, they tore at his skin and drew a swastika on his body.— micha (@lmjcaity) 10 Ekim 2018
I am a poor bisexual woman, I am so afraid to continue here 😔 pic.twitter.com/Kkb818oDSW
SOUZA: GİYDİĞİ TİŞÖRT VE GÖKKUŞAĞI ÇIKARTMASI TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE SALDIRIYA UĞRADI
Saldırıya uğrayan kadının avukatı Gabriela Souza yaptığı açıklamada, müvekkilinin Bolsonaro karşıtı bir sloganın yer aldığı tişört giydiği ve LGBTİ sembolü bir gökkuşağı çıkartması taşıdığı gerekçesiyle saldırıya uğradığını açıkladı.
BOLSONARO İLK TURDAN ZAFERLE ÇIKMIŞTI
Gerçekleşen ilk tur seçimlerinde, Bolsonaro, oyların yüzde 46'sini alarak ilk turdan galip çıkmıştı. Ancak, salt çoğunluğa hiçbir adayın ulaşamaması üzerine ikinci tura gidildi.
Öte yandan Bolsonaro'nun rakibi ve eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad, tüm oyların yüzde 29 oranında oy almıştı.
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