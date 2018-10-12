‘Brezilyalı Trump’ın destekçileri, bir kadının vücuduna gamalı haç kazıdı

Brezilya'da başkan adaylarından Jair Bolsonaro'nun desteçileri olduğu iddia edilen 3 kişi, bir kadına saldırırak, vücuduna bıçakla gamalı haç işareti çizdi.

Brezilya'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin ilk turunu kazanan ve ‘ Trump' olarak anılan Jair Bolsonaro'nun destekçileri üzerinde ‘#NotHim' yazılı tişört giyen bir kadının karnına gamalı haç kazıdı.

Saldırganların, Jair Bolsonaro karşıtları tarafından basılan tişörtlerden giyen genç kadının derisini bıçak yardımıyla Nazi'lere ait olan gamalı haç sembolünü çizdikleri belirtildi.

Polise verdiği ifadede, otobüsten indiği ve evine yürüdüğü sırada 3 kişi tarafından darp edildiğini belirtti.

A lesbian woman here in Brazil was beaten for wearing a shirt against the fascist written "#EleNão". In the end, they tore at his skin and drew a swastika on his body.

I am a poor bisexual woman, I am so afraid to continue here 😔 pic.twitter.com/Kkb818oDSW — micha (@lmjcaity) 10 Ekim 2018

​SOUZA: GİYDİĞİ TİŞÖRT VE GÖKKUŞAĞI ÇIKARTMASI TAŞIDIĞI GEREKÇESİYLE SALDIRIYA UĞRADI

Saldırıya uğrayan kadının avukatı Gabriela Souza yaptığı açıklamada, müvekkilinin Bolsonaro karşıtı bir sloganın yer aldığı tişört giydiği ve LGBTİ sembolü bir gökkuşağı çıkartması taşıdığı gerekçesiyle saldırıya uğradığını açıkladı.

© REUTERS / PILAR OLIVARES 'Brezilyalı Trump' devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde bitirdi

Souza, " Bu homofobik saldırı onun gözünü korkutmak için yapıldı. O fiziksel ve duygusal olarak bu olaydan oldukça kötü etkilendi" dedi.

BOLSONARO İLK TURDAN ZAFERLE ÇIKMIŞTI

Gerçekleşen ilk tur seçimlerinde, Bolsonaro, oyların yüzde 46'sini alarak ilk turdan galip çıkmıştı. Ancak, salt çoğunluğa hiçbir adayın ulaşamaması üzerine ikinci tura gidildi.

Öte yandan Bolsonaro'nun rakibi ve eski Sao Paulo Belediye Başkanı Fernando Haddad, tüm oyların yüzde 29 oranında oy almıştı.