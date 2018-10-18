Meksika'da kadın futbolunun gelişimine önderlik eden Marbella Ibarra öldürüldü

Meksika'nın ilk profesyonel kadın futbol takımı olan Xolas de Tijuana'nın kurucularından Marbella Ibarra'nın, Tijuana kentinin güneyindeki bir sahil yerleşimi olan Rosarito'da cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi inceleyen uzmanlar, Ibrra'nın vücudunda işkence izlerine rastlandığını belirtti.

© AFP 2018 / HECTOR GUERRERO Meksika'da cinayete kurban giden yaklaşık 6 bin kişinin kimliği tespit edilemedi

Meksika'da kadın futbolunun yaygınlaşması için en fazla çaba harcayan kişilerden Marbella Ibarra öldürüldüğü açıklandı. Geçen ay kaybolan Ibarra'nın ardından ailesi, kayıp olabileceğini belirtmiş ve yetkililerden yardım talebinde bulunmuştu.

Uzmanlar tarafından yapılan incelemede geçen hafta Cuma günü öldürüldüğü tahmin edilen Ibarra'nın ellerinin ve ayaklarının bağlandığı, bu şekilde darp edildiği belirtildi.

'DOSYAYI BİR CİNAYET DOSYASI OLARAK ELE ALIYORUZ'

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer ölüm nedenini kesin olarak belirleyebilmek için otopsi yapacaklarını fakat dosyayı bir cinayet dosyası olarak ele aldıklarını dile getirdiler.

Soruşturmayı yürüten yetkililer cinayetin Iberra'nın bir antrenör ve futbol destekçisi olmasıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Ibarra son dönemde genç kadın futbolcuların mahalle takımlarının ötesine geçerek başka takımlarla da seçmelere katılabilmeleri için maddi yardım sağlayan bir vakıf için çalışmaya başlamıştı.

© AFP 2018 / Ulises Ruiz Meksika’da rekor seviyeye ulaşan şiddet olayları sonrası morglarda yer kalmadı, cesetler tırda tutuluyor

Ibarra'nın ölümünün ardından sosyal medyada da yas var. Çok sayıda futbolcu Ibarra'nın kendilerine desteğini ve üzerlerindeki etkisini anlatıyor.

Guadalajara'daki Atlas Femenil kulübünün yanı sıra Meksika milli takımında da oynayan yeğeni Fabiola Ibarra "Seninle güzel anılarıma ve benim için yaptıklarına tutunuyorum. En iyi arkadaş, en iyi hala ve en iyi antrenörsün" paylaşımında bulundu.

me duele mucho saber que ya no estás con nosotros☹️me quedo con todos los bonitos momentos que viví contigo y por todo lo que hiciste por mi, te estaré eternamente agradecida,eres la mejor amiga,la mejor tía y la mejor entrenadora!Te quiero muchísimo❤️descansa en paz @maribarra6 pic.twitter.com/9CVAdNaziD — fabiola ibarra (@fabibarra0) October 17, 2018

IBARRA, GÜZELLİK SALONUNDAN KAZANDIĞI PARA İLE AMATÖR BİR FUTBOL TAKIMI KURMUŞTU

​Kendisi futbolcu olmayan Ibarra, güzellik salonundan kazandığı para ile Isamar FC adında bir amatör futbol kulübü kurmuştu.

2016 yılında da profesyonel futbol kulübü Xolas de Tijuana'yı kurmuş, kulüp Meksika'da profesyonel kadın ligi olmadığı için sınırın diğer tarafındaki ABD kadın futbol liginde oynamıştı.

Takım 2017'de Meksika'da profesyonel kadın futbol ligi kurulmasıyla Meksika'da oynamaya başladı.

Quiero salir corriendo para abrazarte, mirar esos ojitos y dedicarte todo esto. También guarda un pedacito de cielo para mí. Algún día volveremos a levantar de nuevo esa copa. TE AMO PARA SIEMPRE MI MAR 💔😭 pic.twitter.com/ANYUWivO4X — Inglis Hernández (@InglisHernandez) October 17, 2018

Tijuana kenti son dönemde çok sayıda şiddet olayına tanık olmuş, cinayet oranları da arttı. Bu yılın Temmuz ayı 251 cinayetle Tijuana'nın en şiddetli ayı olarak tarihe geçti.