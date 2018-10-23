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19:18 23 Ekim 2018
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    Jair Bolsonaro mitingi

    'Brezilyalı Trump'a anketten çıkan kadın seçmen desteği şaşırttı

    © AFP 2018 / CARL DE SOUZA
    Güney Amerika
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    Kadınlara yönelik olarak sarf ettiği çirkin sözler ve cinsiyetçi yorumları nedeniyle eleştirilen aşırı sağcı politikacı Jair Bolsonaro'nun, cinsiyetçi tutumuna rağmen 28 Ekim Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlere, ciddi bir kadın seçmen desteğiyle gideceği tahmin ediliyor.

    Aşırı sağcı 'Brezilyalı Trump' olarak adlandırılan aday Jair Bolsonaro
    © REUTERS / PILAR OLIVARES
    'Brezilyalı Trump' devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunu önde bitirdi
    Brezilya tarihinin en tartışmalı politikacılarından biri olan, Brezilya'nın Trump'ı olarak adlandırılan ve devlet başkanlığı seçimlerinin 8 Ekim'deki ilk turunu önde bitiren aşırı sağcı Jair Bolsonaro cinsiyetçi açıklamalarına rağmen kadınların desteğini toplamış olması şaşırtıyor.

    'BOLSONARO MÜTHİŞ BİR KARAKTER'

    "Ondan (Jair Bolsonaro) nefret eden kadınlar olabilir ama biz onu seviyoruz" diyen 3 çocuk annesi Carina Soledade, "Bolsonaro, yaşını başını almış, askerlik geçmişi olan müthiş bir karakter. Ayrıca, insanların onu suçlamasına neden olan sözlerin birçoğu medya tarafından çarpıtılmış sözler." sözleriyle Brezilya'da başkanlık seçimlerinin ilk turunu kazan aday Jair Bolsonaro'ya desteğini sundu.

    BBC'de yer alan habere göre, ‘Brezilyalı Trump' olarak tanımlanan Bolsonaro'nun en aktif karşıtlarından olan Vanessa Pacheco, geçen Eylül ayında kurduğu ve kadınları Bolsonaro'ya oy vermeye çağırdığı Facebook sayfasının 2 milyon üyeye ulaştığını açıkladı.

    Jair Bolsonaro, Porto Alegre'de miting düzenlemek üzere indiği Salgado Filho Havaalanı'nda taraftarlarınca rock yıldızı gibi karşılanırken...
    © REUTERS / Diego Vara/File Photo
    ‘Brezilyalı Trump’ın destekçileri, bir kadının vücuduna gamalı haç kazıdı
    Öte yandan Facebook sayfasının sadece üyelere açık olduğunu ve gazetecilerinin erişimine izin verilmediği belirtildi.

    Pacheco, Bolsonaro'ya karşı çıkan kadınların oluşturduğu ve sayıları giderek artan sosyal medya hesaplarını fark ettikten sonra bu sayfayı yaratmaya karar verdiğini ifade etti.

    ‘#EleNao (O değil) etiketi altında toplanan milyonlarca kadın, Eylül ayı sonlarında Brezilya tarihinde kadınların başını çektiği en yüksek katılımlı eylemi gerçekleştirmişti.
    Yüzbinlerce kadının katımıyla gerçekleşen eylem, Bolsonaro'nın yükselişine bir son vermek amacıyla organize edildiği biliniyor.

    BOLSONARO'NUN BAŞKANLIK SEÇİMLERİNİN İKİNCİ TURDA KADIN SEÇMENLERİN OYUNUN YÜZDE 43'ÜNÜ ALACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

    Tepkilere ve cinsiyetçi ifadelerinin yarattığı etkiye rağmen Bolsonaro'nun popülerliğinden ve desteğinden bir şey kaybetmemiş gibi duruyor.

    Başkanlık seçimlerinin 8 Ekim'de gerçekleşen ilk turunda oyların 46.3 alarak ilk turdan galip çıkan Bolsonaro'nun, Datafolfa'nın son anketine göre kadın seçmenlerin yüzde 43'ünün oylarını alacağı görülüyor.

    Jair Bolsonaro, candidato a la Presidencia de Brasil
    © REUTERS / Adriano Machado
    Brezilya'da aşırı sağcı başkan adayı protesto edildi
    Bolsonaro karşıtı hareketin önemli isimlerinden Pacheco, aşırı sağcı adayın aldığı desteğe şaşırdığını belirterek, "Daha fazla insanının destek vermesinin imkansız olduğunu düşündüm, bu nedenle ona destek veren kadın sayısının gerçekçi olmadığını kanıtlamak için, bu hesabı açtım" dedi.

    Radyasyon uzmanı olan Pacheco, ‘#EleNao (O değil)' hareketinin feminist söyleminden hoşlanmadığının altını çizerek, "Feminizm, politik ve cinsiyetçi bir anlam taşıyor, bu bence maçoluktan bile daha kötü" ifadelerini kullandı.

    ‘SOLCU ERKEKLER, KADINLARA SAĞCILARDAN DAHA İYİ DAVRANIR'

    "Feminizm, kadın üstünlüğünü öngörüyor. Feministler, erkeklere pisliklermiş gibi davranıyor sanki onlar kadınlara boyun eğmek zorundalar gibi. Mesela sol siyaseti ele alalım, Solcu erkekler, sağcılara göre her zaman daha alçakgönüllü. Solcu erkekler, kadınlara onlardan daha iyi davranırlar " yorumunda bulundu.

    Jair Bolsonaro, Porto Alegre'de miting düzenlemek üzere indiği Salgado Filho Havaalanı'nda taraftarlarınca rock yıldızı gibi karşılanırken...
    © REUTERS / Diego Vara/File Photo
    Brezilya'nın en güçlü başkan adayının övdüğü askeri diktatörlükte tarikat-kontgerilla ilişkisi belgelendi
    Öte yandan Carina Soledade ve onun gibi düşünen birçok kadın bu fikri bütünüyle reddediyor. Soledade ve beraberindeki bir grup, resmi istatistikler tersini söylese de Brezilya'da hali hazırda cinsiyet eşitliğinin varlığına inanmakta.

    ‘CİNSİYET AYRIMCILIĞI OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

    "Eğer iyi eğitimliyseniz, kadın veya erkek olmanız sizin çalıştığınız şirketteki konumuza bir etkisi olmaz" diye Soledade, " Bazı insanlar ayrımcılık olduğuna inanıyor ama ben bunun var olduğunu düşünmüyorum. Benim görüşüme göre, kadın ve erkekler, donanımları ve yetenekleri ölçüsünde para kazanıyor" yorumunda bulundu.

    Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminin ikinci turunda oyunu Bolsonaro'ya vereceğini belirten Soledade, " O umudu geri getirebilir. O, Brezilya'ya değişimi getirebilir" dedi.

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    Etiketler:
    Brezilya'da 28 Ekim'de gerçekleşecek başkanlık seçimlerinin ikinci turu, BBC, Vanessa Pacheco, Carina Soledade, Jair Bolsonaro, Brezilya
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