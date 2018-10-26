Venezüella Ulusal Kurucu Meclis Başkanı: Jolie bir CIA ajanı

Haftalık televizyon programında Jolie’nin ziyaretini değerlendiren Cabello, “Bunlar emperyalizmin, CIA’in, Pentagon’un ve faaliyet göstermek için emperyalizme ihtiyaç duyan tüm o yapıların birer ajanı” dedi.

Jolie’nin asıl ABD’deki 43 milyon yoksul konusunda endişe duyması gerektiğini söyleyen Cabello, ABD’nin kayıt dışı göçmenler konusundaki ‘sıfır hoşgörü’ politikası nedeniyle Meksika sınırında ebeveynleri gözaltına alınan ve ailelerinden ayrılmak zorunda kalan çocuklara atfen ünlü oyuncuya ‘kafeslere kapatılan çocuklara odaklanmasını’ tavsiye etti.

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Zira Jolie’nin ziyaretinin sınırda yaşanan bu olayları geri plana atma çabası olduğunu savunan Cabello, “Bizim hala kendi kolonileri olduğumuzu sanıyorlar, o yüzden halkı kandırmak için yalancı bir oyuncuyu kameralar karşısına çıkardılar. Sizi manipüle etmelerine izin vermeyin. Neyse ki bizim halkımız durumun farkında” diye konuştu.

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Jolie’nin Venezüalla’nın haritadaki yerini bile gösteremeyeceğini de söyleyen Cabello, “Venezülla’yı seven bir aktris, o kadar çok seviyor ki Venezüella’nın nüfusunu soruyorsunuz ama ülkenin haritada nerede olduğu konusunda en ufak bir fikri bile yok” ifadelerini kullandı.

Jolie, Peru’nun başkenti Lima’ya yaptığı üç günlük ziyaret sırasında göçmenlerin kaldığı kamplara gitmişti. Göçmen krizinin ‘öngörülebilir ve önlenebilir’ olduğunu söyleyen Jolie, aynı zamanda, "Karşılaştığım hiçbir Venezuelalı kendilerine acınmasını istemiyor. Kendi kendilerine yardımcı olmaları için bir imkan sunulmasını istiyor” demişti.