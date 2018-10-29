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01:07 30 Ekim 2018
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    Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

    Meksika, yüksek maliyeti tartışılan havalimanı için referanduma gidecek: 'Halk karar vermeli'

    © REUTERS / Edgard Garrido
    Güney Amerika
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    Yüksek maliyeti ve çevreye etkileri sebebiyle eleştirilen Meksika'nın yeni havalimanının akıbeti için referandum düzenlenecek. Havalimanı projesinin oylanması için çalışmaların başladığı duyuruldu.

    Andres Manuel Lopez Obrador (Amlo)
    © REUTERS / Edgard Garrido
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    Meksika, yapımı devam eden ve 13 milyar dolara mal olan havalimanının akıbeti için sandık başına gidecek. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, açılışı sürekli ertelenen ve gün geçtikçe maliyeti daha da artan Mexico City yeni havalimanı için hükümetin referandum çalışmalarına başladığını duyurdu.

    DAHA ÖNCE DE RAFA KALDIRILDI

    2001 yılından beri gündemde olan yeni havalimanı, gelen tepkiler üzerine 2014 yılında Başkan Nieto tarafından tekrar gündeme getirilinceye kadar rafa kaldırılmıştı. Havalimanı yerleşim bölgesinde yaşayan halkın bir önceki versiyona göre daha az etkileneceği iddia edildiği haliyle yeniden kamuoyuna sunuldu.

    İLK GÜNDEN İTİBAREN TARTIŞILDI

    2017 yılında küçük çaplı bir depremde uçakların yanaşacağı körüklerin yıkıldığı ve gün geçtikçe maliyeti daha da artan Mexico City yeni havalimanı yapımının ilk gününden itibaren sürekli usulsüzlük ve yolsuzluklarla anılmaya başlandı.

    SoL.org'un haberine göre Meksika Devlet Başkanı Obrador, yeni bir havalimanı fikrine karşı çıkmak yerine Mexico City'e çok yakın mesafede bulunan Santa Lucia Askeri üssünün düzenlenerek sivil kullanıma açılmasını teklif ediyor. Seçim kampanyası sürecinde havalimanı projesinin askıya alınacağını vaad eden Obrador, bu sayede 5 milyar dolar tasarruf edileceğini öne sürüyor.

    Etiketler:
    Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika
    Topluluk kurallarıTartışma
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