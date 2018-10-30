Meksika’daki gizemli Ay Piramidi’nde ‘yeraltı dünyasına’ çıkan bir tünel buldu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nden (INAH) uzmanlar Teotihuacan arkeolojik alanındaki ünlü Ay Piramidi’nin altında cenaze ritüellerinin gerçekleştirildiği düşünülen bir odaya çıkan gizli bir tünel buldu. Uzmanlara göre, tünel yeraltı dünyası olarak görülen bu odaya giden yol görevi görüyor olabilir.

© AA / 5 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkacak

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden uzmanlar, Ulusal Otonom Üniversite Jeofizik Enstitüsü (UNAM) ile işbirliğiyle ünlü Ay Piramidi üzerindeki bir elektriksel direnç araştırmasında önemli bir keşif yaptı.

8 METRE DERİNLİKTE BİR TÜNEL BULUNDU

Bilgisayarlı tarama yoluyla piramidin içinde 8 metre derinlikte bir tünel buldu. Tünelin 15 metre çapında, cenaze ritüelleri için kullanıldığı düşünülen yeraltında bir odaya çıktığı belirtildi.

Hidden Chamber And “Passage To The Underworld” Found Beneath Mexico's Pyramid Of The Moon https://t.co/1ynMP42IbD pic.twitter.com/2Pjt7UJYFT — Mercedes Lagunes (@LaMeche_LG) October 30, 2018

​Uzmanlara göre, bu tünel ‘yeraltı dünyası' olarak görülen bu odaya uzanan bir yol görevi görüyor olabilir.

© Fotoğraf : Enver Fatih Tıkır- Tarık Arslan/DHA Bursa'da 2700 yıllık antik kent üzerinde AVM çalışması

Araştırma ekibinden Veronica Ortega, 1980'li yıllarda piramidin başka bir bölümünde buldukları gibi, bu odada da insan kalıntıları ve eşyaların bulunabileceğini ifade etti.

Ortega, buluntuların Teotihuacan kenti dönemindeki antik ritüeller ve kent sakinlerinin eski İspanyol dönemi kültürlerle ilişkisini anlayabilme imkanı vereceğini söyledi.

GEÇEN YIL KEŞFEDİLEN YAPILARIN İŞLEVİ ÖTEKİ DÜNYAYI TAKLİT ETMEK

Ay Piramidi'nde geçen yıl da 103 metre uzunluğunda bir tünel bulunmuştu. Ortega, o zaman bu yapıların işlevinin öteki dünyayı taklit etmek olduğunun anlaşıldığını söylemişti.

Ay Piramidi, Teotihuacan antik kentindeki en büyük ikinci piramid. Teotihuacan kenti, M.S. 2.yüzyılda yükseliş yaşamış, ancak 500 yıl sonra esrarengiz bir biçimde yıkılmış, kentin tüm sakinleriyse kaybolmuştu.