Meksika’daki gizemli Ay Piramidi’nde ‘yeraltı dünyasına’ çıkan bir tünel buldu

8 METRE DERİNLİKTE BİR TÜNEL BULUNDU
Bilgisayarlı tarama yoluyla piramidin içinde 8 metre derinlikte bir tünel buldu. Tünelin 15 metre çapında, cenaze ritüelleri için kullanıldığı düşünülen yeraltında bir odaya çıktığı belirtildi.
Hidden Chamber And “Passage To The Underworld” Found Beneath Mexico's Pyramid Of The Moon https://t.co/1ynMP42IbD pic.twitter.com/2Pjt7UJYFT— Mercedes Lagunes (@LaMeche_LG) October 30, 2018
Uzmanlara göre, bu tünel ‘yeraltı dünyası' olarak görülen bu odaya uzanan bir yol görevi görüyor olabilir.
Ortega, buluntuların Teotihuacan kenti dönemindeki antik ritüeller ve kent sakinlerinin eski İspanyol dönemi kültürlerle ilişkisini anlayabilme imkanı vereceğini söyledi.
GEÇEN YIL KEŞFEDİLEN YAPILARIN İŞLEVİ ÖTEKİ DÜNYAYI TAKLİT ETMEK
Ay Piramidi'nde geçen yıl da 103 metre uzunluğunda bir tünel bulunmuştu. Ortega, o zaman bu yapıların işlevinin öteki dünyayı taklit etmek olduğunun anlaşıldığını söylemişti.
Ay Piramidi, Teotihuacan antik kentindeki en büyük ikinci piramid. Teotihuacan kenti, M.S. 2.yüzyılda yükseliş yaşamış, ancak 500 yıl sonra esrarengiz bir biçimde yıkılmış, kentin tüm sakinleriyse kaybolmuştu.
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