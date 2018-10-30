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14:57 30 Ekim 2018
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    Meksika'da bulunan Teotihuacan arkeolojik alanı

    Meksika’daki gizemli Ay Piramidi’nde ‘yeraltı dünyasına’ çıkan bir tünel buldu

    © Fotoğraf: Twitter
    Güney Amerika
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    Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü’nden (INAH) uzmanlar Teotihuacan arkeolojik alanındaki ünlü Ay Piramidi’nin altında cenaze ritüellerinin gerçekleştirildiği düşünülen bir odaya çıkan gizli bir tünel buldu. Uzmanlara göre, tünel yeraltı dünyası olarak görülen bu odaya giden yol görevi görüyor olabilir.

    Bartın
    © AA /
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    Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nden uzmanlar, Ulusal Otonom Üniversite Jeofizik Enstitüsü (UNAM) ile işbirliğiyle ünlü Ay Piramidi üzerindeki bir elektriksel direnç araştırmasında önemli bir keşif yaptı.

    8 METRE DERİNLİKTE BİR TÜNEL BULUNDU

    Bilgisayarlı tarama yoluyla piramidin içinde 8 metre derinlikte bir tünel buldu. Tünelin 15 metre çapında, cenaze ritüelleri için kullanıldığı düşünülen yeraltında bir odaya çıktığı belirtildi.

    ​Uzmanlara göre, bu tünel ‘yeraltı dünyası' olarak görülen bu odaya uzanan bir yol görevi görüyor olabilir.

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    © Fotoğraf : Enver Fatih Tıkır- Tarık Arslan/DHA
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    Araştırma ekibinden Veronica Ortega, 1980'li yıllarda piramidin başka bir bölümünde buldukları gibi, bu odada da insan kalıntıları ve eşyaların bulunabileceğini ifade etti.

    Ortega, buluntuların Teotihuacan kenti dönemindeki antik ritüeller ve kent sakinlerinin eski İspanyol dönemi kültürlerle ilişkisini anlayabilme imkanı vereceğini söyledi.

    GEÇEN YIL KEŞFEDİLEN YAPILARIN İŞLEVİ ÖTEKİ DÜNYAYI TAKLİT ETMEK

    Ay Piramidi'nde geçen yıl da 103 metre uzunluğunda bir tünel bulunmuştu. Ortega, o zaman bu yapıların işlevinin öteki dünyayı taklit etmek olduğunun anlaşıldığını söylemişti.

    Ay Piramidi, Teotihuacan antik kentindeki en büyük ikinci piramid. Teotihuacan kenti, M.S. 2.yüzyılda yükseliş yaşamış, ancak 500 yıl sonra esrarengiz bir biçimde yıkılmış, kentin tüm sakinleriyse kaybolmuştu.

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    Etiketler:
    Ay Piramidi, Arkeolojik keşif, Ulusal Otonom Üniversite Jeofizik Enstitüsü (UNAM), Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, Veronica Ortega, Teotihuacan antik kenti, Meksika
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