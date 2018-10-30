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16:40 30 Ekim 2018
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    Andres Manuel Lopez Obrador, namı diğer 'Amlo' ya da 'El Peje' yani 'Timsah Zargana'

    Meksika'nın yeni devlet başkanı seçilen Obrador, 13 milyar dolarlık yeni havalimanı projesini iptal etti

    © REUTERS / Gustavo Graf
    Güney Amerika
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    Meksika'da yazın düzenlenen seçimleri kazanarak ülkenin yeni devlet başkanı seçilen solcu lider Andrés Manuel López Obrador, başkent Mexico City'ye yapılması planlanan 13.3 milyar dolar değerindeki yeni havalimanı projesinin iptal edileceğini duyurdu.

    Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador
    © REUTERS / Edgard Garrido
    Meksika, yüksek maliyeti tartışılan havalimanı için referanduma gidecek: 'Halk karar vermeli'
    Obrador, Meksika'da Perşembe'den Pazar'a kadar dört gün süren referandum sonuçlarına göre, 1 Aralık'ta göreve başlayacak hükümetinin projeye son verme kararı aldığını açıkladı.

    Halihazırda inşaatına başlanan proje yerine, şehrin kuzeyinde yer alan bir askeri üsse bir terminal ve iki yolcu pisti daha inşa edilmesi planlanıyor.

    YÜZDE 70'İ HAYIR DEDİ

    BBC Türkçe'deki habere göre referanduma katılan 1.07 milyon Meksikalı'nın yüzde 70'i, ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri olması beklenen yeni havalimanına 'Hayır' dedi.

    Referandum, havalimanın teknik özelliklerinin halka sorulması ve katılımın Meksika seçmen sayısının yüzde 1'iyle sınırlı kalması açısından tartışma yaratmıştı.

    KARARIN ARDINDAN PESO, 4.2 DEĞER KAYBETTİ

    Andres Manuel Lopez Obrador (Amlo)
    © REUTERS / Edgard Garrido
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    Obrador'un bu kararını açıklamasının ardından Meksika'nın para birimi peso dolara karşı yüzde 4.2 değer kaybetti. Böylece peso, Donald Trump'ın ABD'nin başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından en büyük günlük düşüşünü kaydetmiş oldu.

    Aynı zamanda peso, Obrador'un başkan seçilmesinin ardından elde ettiği bütün kazançları sildi.

    Ülkenin önde gelen hisse senetleri endeksi ise 2016'dan beri en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 4'den daha büyük bir kayıp yaşadı.

    Yolsuzluk karşıtı bir kampanya yürüten Obrador, projenin vergi mükelleflerinin parasını boş yere harcayacağını ve alternatif projenin sadece 5 milyar dolara mal olacağını söylemişti.

    ‘PROJENİN İPTALİ, 10.6 MİLYAR DOLARA MAL OLABİLİR'

    Ancak İspanya'nın büyük bankalarından BBVA'nın hesaplamalarına göre yeni projenin iptali 10.5 milyar dolara mal olabilir.

    BBVA analistleri aynı zamanda bu kararın merkez bankasının faizleri artırmasına yol açabileceğini öne sürüyor.

    JPMorgan Chase analistleri ise Meksika'nın 2019 için büyüme tahminlerini yüzde 2.4'den yüzde 1.9'a düşürdü.

    ESKİ HAVALİMANI ESKİYOR

    Meksika lideri Andres Manuel Lopez Obrador
    © REUTERS / Goran Tomasevic
    Meksika yeni devlet başkanını seçti
    Meksika'nın şu anki havalimanı olan Benito Juarez'in hizmet vermekte güçlük çektiğine ve iyice eskidiğine dikkat çekiliyor. Bu havalimanı geçen yıl Latin Amerika'nın en yoğun havalimanı olmuştu.

    Yeni havalimanı projesinin iptal edilmesi en çok projenin finansmanı için ihraç edilen 6 milyar dolar değerindeki bonolar yüzünden endişe yaratıyor.

    Obrador, yatırımcılara geri ödeme yapılması için yeteri kadar fon olduğunu söylese de bu durumun yabancı yatırımcı güvenine zarar verebileceği aktarılıyor.

    Meksika'nın görevdeki devlet başkanı Enrique Pena Nieto ise havalimanı projesinin iptal edilmesinin, proje finansmanında kullanılan bonoların geri ödenmesi anlamına geldiğini, bunun da ekstra fon gerektirdiğini söyledi.

    Donald Trump
    © REUTERS / Carlo Allegri
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    Nieto, görevde kaldığı süre boyunca havalimanı projesinin inşasına devam edileceğini söyledi.

    ÜLKENİN ZENGİN İSİMLERİ PROJENİN ARKASINDA

    Projeden sorumlu olan şirket, kendilerine bir emir gelene kadar inşaata devam edeceklerini açıkladı. Yeni havalimanının üçte biri inşa edilmişti.

    Yeni havalimanı projesinin ardında ülkenin en zengin iş insanları ve yatırımcıları bulunuyor.

    Bir zamanlar dünyanın en zengin iş adamı olan Meksikalı milyarder Carlos Slim, havalimanı projesini finanse eden isimlerin başında geliyor. Meksika'nın emeklilik fonları da havalimanının finansmanında önemli bir rol oynamıştı.

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    Etiketler:
    havalimanı, BBVA, BBC, Benito Juarez', Andres Manuel Lopez Obrador, İspanya, Meksika
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