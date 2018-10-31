Maduro, Venezüella’ya giden Rus heyetle ekonomik bağımsızlığı sağlama yöntemlerini konuştu

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün başkent Caracas'ta Storçak başkanlığındaki Rus heyetle bir araya geldi.
Extraordinario encuentro de trabajo con el Viceministro de Finanzas y un equipo de asesores económicos de la Federación Rusa. Debatimos ideas que nos ayudarán a perfeccionar el nuevo modelo productivo, para consolidar, definitivamente, nuestra independencia económica. pic.twitter.com/MNPRGKbQ05— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) October 30, 2018
Maduro "Venezüella'nın ekonomik bağımsızlığını kesinlikle güçlendirmeye yönelik yeni bir ekonomik model geliştirmemizde yardımcı olacak fikirleri ele aldık" dedi.
Venezüella, küresel petrol fiyatlarının düşüşü nedeniyle derin bir ekonomik krizin içinde.
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