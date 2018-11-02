Brezilya'nın yeni devlet başkanı, seçimlerdeki rakibini tutuklayan yargıcı adalet bakanı yaptı

Brezilya Devlet Başkanı seçilen aşırı sağcı Jair Bolsonaro, seçimlerdeki rakibi ve eski Devlet Başkanı Lula Da Silva'nın tutuklanmasını sağlayan yargıç Sergio Moro'yu adalet bakanı yaptı.

46 yaşındaki yargıç Sergio Moro, Brezilya eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın hakkında yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve ülkenin petrol şirketi Petrobras'a yönelik yolsuzlukları araştıran ve "Araba Yıkama Operasyonu" adıyla bilinen operasyonu yönetiyordu. Lula'nın tutuklanmasından önce anketlerde Bolsonaro'dan önde olduğu görülüyordu. Lula'nın tutuklanmasıyla birlikte adaylığı da iptal edilmişti.

Sergio Moro, bugün yayımladığı mesajda 22 senedir görev yaptığı Federal Mahkemeden ayrılma kararını kolay vermediğini fakat yolsuzluklar ve organize suçla mücadelede sağlam bir yol haritası hazırlanmasında daha etkili olmak için Bolsonaro'nun teklifini kabul ettiğini dile getirdi.