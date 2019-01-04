Şili’nin başkenti Santiago’da şiddetli patlama: İkisi ağır 5 yaralı

Şili merkezli haber portalı 24horas, patlayıcının otobüs durağında bırakılan bir çantanın içinde olduğunu bildirdi. Ağır yaralı iki kişinin Venezüellalı bir çift olduğu aktarıldı.

Olay yerinde uzmanlar çalıştığı ifade edilen haberde, saldırının daha önce internette bir açıklama yayınlayan bir grup ‘çevreci teröristin' gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Patlamanın meydana geldiği bölge güvenlik güçlerince kordon altına alınırken yakınındaki metro çıkışı da kapatıldı.