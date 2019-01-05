Kayıt
08:21 06 Ocak 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Meksika lideri Andres Manuel Lopez Obrador

    Meksika lideri Obrador: Evim, arabam, kredi kartım yok; cebimde 2 dolar taşıyorum

    © REUTERS / Goran Tomasevic
    Güney Amerika
    URL'yi kısaltın
    0 206

    Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador üzerine kayıtlı evi, arabası ve kişisel mülkiyeti olmadığını açıkladı.

    Euronews'in aktardığına göre, Latin Amerika'nın 'en yolsuz' ülkeleri arasında gösterilen Meksika'da Aralık ayında görevine başlayan Obrador, basın toplantısı düzenleyerek mal varlığını açıkladı.

    Kredi kartı kullanmadığını söyleyen Obrador, 23 bin Dolar birikmiş parası olduğunu, maaşını yıllık 65 bin dolara düşürdüğünü ve akademisyen eşinin yılda 72 bin dolar kazandığını kaydetti.

    Obrador eski devlet başkanının lüks uçağı satışa çıkardı
    © REUTERS / Daniel Becerril
    Meksika'nın yeni lideri Obrador eski devlet başkanının lüks uçağı satışa çıkardı
    Oturdukları evin ve kullandığı aracın eşinin üzerine kayıtlı olduğunu belirten 65 yaşındaki siyasetçi, "Hayatım boyunca parayla ilgilenmedim, ben idealler ve prensipler için savaşıyorum. Ancak zengin olan herkes kötü insan değildir" diye konuştu.

    Bankada hesabı olmadığını belirten Meksika lideri, basın toplantısında cüzdanını çıkararak cebinde sadece 200 peso (55 Türk Lirası) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Meksikalı'nın kendisine iyi şans getirmesi için verdiği 2 Dolar'ı taşıdığını gösterdi.

    Geçtiğimiz Temmuz ayındaki seçimde 'yolsuzluğu bitireceği' sözünü vererek büyük destekle yönetime gelen solcu siyasetçinin ilk icraatı eski devlet başkanının lüks uçağını satışa çıkarmak olmuştu.

    13 yıl başkent Mexico City'nin belediye başkanlığını yapan Obrador, Başkanlık sarayında oturmuyor, ticari uçakla seyahat ediyor ve makam aracı olarak Volkswagen Jetta kullanıyor.

    Meksika'da bir önceki devlet başkanı Enrique Pena Nieto'nun adı yolsuzluk skandallarına karışmıştı.

    Obrador'un mal varlığını yakınlarının üzerine geçirdiği iddia ediliyor. Son seçimde Obrador'un rakiplerinden birini destekleyen eski Meksika Devlet Başkanı Vicente Fox, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ancak büyükannesi ona inanır, Uyan Meksika" şeklinde yazdı.

    Etiketler:
    araba, ev, uğur, dolar, Andres Manuel Lopez Obrador, Meksika
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Eşiyle birlikte tezgah açan Mehmet Karaköse
    Geçim sıkıntısından eşiyle meyve tezgahı açan 70’lik dede: Ölüm bile çok pahalı
    Yeni yıl
    Sputnik Türkiye, okurlarına mutlu yıllar diler
    İnfografik
    Ortadoğu'da kanser sorunu
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet