Venezüella'da Yüksek Mahkeme yargıcı, Devlet Başkanı Maduro'yu eleştirip ABD'ye kaçtı

"Maduro ikinci şansı hak etmiyor" diyen yargıç, geçen yılki seçimin adil şartlarda yapılmadığını söyledi.
Zerpa ayrıca, seçimleri şimdiye kadar eleştirmemesinin nedenini 'kendisinin ve ailesinin ABD'ye gitmesinin önünde herhangi bir engel oluşmasını istememesi' olarak açıkladı.
Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada ise Zerpa'nın hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle ülkeyi terk ettiği belirtildi.
Zerpa, 2013'den beri Maduro'yu desteklemiş ve 2016'da Kongre'nin yetkilerini almasının meşru olduğunu savunmuştu.
MADURO: ULUSAL MECLİS BAŞKANI ABD AJANI
Maduro, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Guaido için "O bir kukla, ABD istihbarat teşkilatları tarafından yaratılan ve kontrol edilen bir Amerikan ajanı" dedi.
Maduro daha önce de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Venezüella'ya darbe yapmayı planladığını söylemişti.
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