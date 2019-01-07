Venezüella'da Yüksek Mahkeme yargıcı, Devlet Başkanı Maduro'yu eleştirip ABD'ye kaçtı

Venezüella Yüksek Mahkemesi'nin yargıçlarından Christian Zerpa, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bir dönem daha göreve seçilmesini protesto ederek ABD'ye kaçtı.

Florida eyaletinde yerel bir radyoya konuşan Zerpa, "Maduro hükümetini onaylamadığım için Venezüella'dan ayrılmaya karar verdim" dedi.

"Maduro ikinci şansı hak etmiyor" diyen yargıç, geçen yılki seçimin adil şartlarda yapılmadığını söyledi.

Zerpa ayrıca, seçimleri şimdiye kadar eleştirmemesinin nedenini 'kendisinin ve ailesinin ABD'ye gitmesinin önünde herhangi bir engel oluşmasını istememesi' olarak açıkladı.

Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada ise Zerpa'nın hakkındaki cinsel taciz suçlamaları nedeniyle ülkeyi terk ettiği belirtildi.

Zerpa, 2013'den beri Maduro'yu desteklemiş ve 2016'da Kongre'nin yetkilerini almasının meşru olduğunu savunmuştu.

MADURO: ULUSAL MECLİS BAŞKANI ABD AJANI

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella Devlet Başkanı Maduro: ABD, Venezüella'da darbe yapmak istiyor

Öte yandan, 10 Ocak 'ta ikinci kez altı yıllık başkanlık görevi için yemin edecek olan Maduro, Meclis Başkanı Juan Guaido'nun ABD ajanı olduğunu iddia etti.

Maduro, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada Guaido için "O bir kukla, ABD istihbarat teşkilatları tarafından yaratılan ve kontrol edilen bir Amerikan ajanı" dedi.

Maduro daha önce de ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Venezüella'ya darbe yapmayı planladığını söylemişti.