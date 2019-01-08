Kadın dövüşçü, kendisini gasp etmek isteyen adamı tanınmaz hale getirdi

Brezilyalı UFC dövüşçüsü Polyana Viana, kendisini gasp etmek isteyen hırsızı döverek tanınmayacak hale getirdi. Soyguncunun fotoğrafını UFC Başkanı Dana White paylaştı.
On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingidea pic.twitter.com/oHBVpS2TQt— Dana White (@danawhite) January 7, 2019
KARTONDAN SİLAH YAPMIŞ
Konuyla ilgili konuşan Viana, "Onunla karşılaştığım sırada yanıma oturdu. Saati sordu ve cevap verdim. Yanımdan ayrılmadığını fark edince bir terslik olduğunu anladım. Cebimden telefonumu almaya çalışırken 'karşı çıkmaya çalışma silahım var' dedi. Sonra elini silahına attı ancak yumuşak bir şey olduğunu anladım. Kartondan silah yapmıştı" söyledi.
UFC's Polyana Viana says mugging ended in predictable and bloody fashion https://t.co/jatFcDFKHy— The Guardian (@guardian) January 7, 2019
‘İKİ YUMRUK ATIP, TEKMEYLE SAVUŞTURDUM'
Polislere teslim edilen saldırgan karakola götürülmeden önce tedavi amacıyla hastaneye kaldırıldı.
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