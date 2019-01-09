Kolombiya: Venezüella'ya yönelik yaptırımlar halkı hedef almıyor

© AFP 2018 / DON EMMERT ABD'den 7 Venezüellalıya yönelik yaptırım kararı

Başkent Bogota'da, Dışişleri Bakanlığının bulunduğu San Carlos Sarayı'nda düzenlenen yılın ilk basın toplantısında konuşan Trujillo, Lima Grubu'nun 13 üyesinin, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devlet başkanlığını tanımama kararı, bu ülkeye uygulanacak ekonomik yaptırımlar ve diğer hususlarda açıklamalarda bulundu.

Trujillo, Kolombiya'nın, Lima Grubu'nun Venezüella'ya yönelik yaptırım kararlarını birkaç hafta içinde netleştirerek uygulamaya koyacağını duyurdu.

Geçmişte Kolombiyalıların, Venezüella'ya "daha iyi koşullar için" göç ettiğini hatırlatan Trujillo, "Kolombiya, Venezüella halkına karşı şükran ve dayanışma içinde gösterdiği duruşunu devam ettirecek" dedi.

Trujillo, Venezüella'ya uygulanan ekonomik yaptırımların "halkı hedef almadığını, rejime yakın kişiler üzerinde yoğunlaştığını" savundu.

Venezüella ile Kolombiya arasındaki diplomatik kanalın açık olduğunu tekrarlayan Trujillo, birkaç gün önce yaptığı açıklamayı yineledi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin başkentlerdeki ticari ataşeler üzerinden yürütüleceğini dile getirdi.

Trujillo ayrıca bir soru üzerine ülkesinin asla Venezüella'ya yönelik askeri müdahaleyi desteklemediğinin altını çizdi.