Venezüella geçen yılı yüzde 1.7 milyon enflasyon oranıyla kapattı

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama paylaşan Guzman, "2018 yılı neredeyse yüzde 1.7 milyonluk enflasyon oranıyla tamamlandı. Bu verilerle Venezüella, tarihte en yüksek enflasyona sahip olan dünyanın 3 ülkesinden birine dönüşüyor. Bu, iktidarı ele geçiren ve içinde bulunduğumuz krizi çözmek için önlem önermeyenlerin çalışmalarının bir sonucu" ifadelerini kullandı.

2018 cerró con una inflación de casi 1.700.000%. Con esta cifra Venezuela se convierte en uno de los 3 países con la inflación más altas en la historia del mundo. Este es el resultado de quienes usurpan el poder y que no proponen medidas para solucionar la crisis que vivimos pic.twitter.com/AhE5Vx4J4Y — Rafael Guzmán (@RafaelDGuzmanR) 9 Ocak 2019

Venezüella'daki ekonomik kriz uzun zamandır devam ediyor. Daha önce Uluslararası Para Fonu, 2018 sonu itibarıyla Venezüella'daki yıllık enflasyon oranının yüzde 1 milyona ulaşabileceğini öngörmüştü. Şu anki enflasyon oranıyla Venezüella'daki durum, 1923'te Almanya'nın ve 2000'li yılların sonunda Zimbabve'nin düşmüş olduğu duruma benzer hal alıyor.