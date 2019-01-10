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    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro

    Paraguay, Venezüella'yla olan diplomatik ilişkilerini sonlandırdı

    © AFP 2018 / Yuri Cortez
    Güney Amerika
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    Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, Asuncion ile Caracas arasındaki diplomatik ilişkiye derhal son verileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada ayrıca, Paraguay'ın, Venezüella'nın başkenti Caracas'ta bulunan büyükelçiliğine de kapatma kararı aldığı biligisi paylaşıldı.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro saldırıda yaralanan askerlerden birinin şapkasını gösterirken
    © REUTERS / Miraflores
    Lima Grubu'ndan Maduro'nun yeni hükümetini tanımama kararı
    ABD’nin Venezüella hükümetine yönelik artan baskıları sonucunda, Caracas ve Latin Amerika'daki birçok komşusu arasındaki ilişkiler kötüye gidiyor. Bunun en son örneği ise Paraguay’ın Venezüella ile olan diplomatik ilişkilerine son vererek, başkent Caracas’taki büyükelçiliğini kapatması.

    Geçen Mayıs ayındaki seçim zaferi sonrasında 6 yıllık yeni çalışma dönemine başlayan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin töreninin bitişiyle bir Twitter üzerinden mesaj yayınlayan Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez, Asuncion ile Caracas arasındaki diplomatik ilişkiye derhal son verileceğini duyurdu.

    Benitez tarafından yapılan açıklamada, "Paraguay Cumhuriyeti hükümeti, anayasal yetkileri ve ulusal egemenliği çerçevesinde Bolivarcı Venezüella Cumhuriyeti hükümetiyle olan diplomatik ilişkilerine son vermeye, büyükelçiliğini kapatmaya ve Venezüella'da akredite durumdaki tüm Paraguaylı diplomatik personeli geri çağırmaya karar vermiştir" ifadelerine yer verildi.

    ​Öte yandan, Paraguay Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hugo Saguier Caballero, birçok Latin Amerika ülkesinin katımıyla ve ABD desteğiyle kurulan Maduro hükümeti karşıtı Lima Grubu üyesi ülkelerle birlikte Paraguay'ın da Venezüella hükümetini tanımayacağını söylemişti.Grubun, Meksika dışındaki üyeleri Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guyana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve ev sahibi Peru'nun dışişleri bakanlarının katıldığı ‘Venezüella' konulu toplantı başkent Lima'da düzenlenmişti. 

    13 ÜLKEDEN MADURO HÜKÜMETİNİ TANIMAMA KARARI

    Venezüella lideri Nicolas Maduro
    © REUTERS / Manaure Quintero
    Venezüella'dan, Maduro'yu tanımayan Lima Grubu ülkelerine 48 saat süre
    Toplantının ardından kameralar karşısına geçen 13 dışişleri bakanı adına konuşan Peru Dışişleri Bakanı Nestor Popolizio, Maduro hükümetini tanımayacaklarını belirtmiş ve hükümete 'Yeni demokratik seçimler düzenlenene kadar' çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis'e devretmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

    'KÜSTAH VE KUKLA HÜKÜMETLERİN EMİR METİNLERİNE BEZNİYOR'

    Daha sonra, Lima Grubu'nun kararına ilişikin bir açıklama yapan Maduro, tanımama kararının Venezüella'nın iç sorunlarını kendi içerisinde çözmesine fırsat tanımadan alındığını vurgulamış ve kararın 'küstah ve kukla hükümetlerin emir metinlerine' benzediğini dile getirmişti.

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    Etiketler:
    Peru Dışişleri Bakanlığı, Lima Grubu, Paraguay Dışişleri Bakanlığı, Twitter, Nestor Popolizio, Hugo Saguier Caballero, Mario Abdo Benitez, Nicolas Maduro, Venezüella, Paraguay
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