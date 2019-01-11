'Kartel savaşlarının' devam ettiği Meksika'da 17'si yanmış toplam 20 ceset bulundu

© AFP 2018 / HECTOR GUERRERO Meksika'da 12 yılda 250 bin kişi cinayete kurban gitti, 37 bin 400 kişi kayıp

Meksika'nın suç oranı en yüksek eyaletlerinden biri olan Tamaulipas'ta meydana gelen olayda 5 de yanmış araç bulundu. Yapılan resmi açıklamada ise ölü sayısı ve araçların durumları dışında olayla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Euronews'in haberine göre, eyalette uyuşturucu trafiği nedeniyle çeteler arasında çıkan çatışmalarda onlarca kişi yaşamını kaybediyor.

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında yaşanan şiddet nedeniyle ölenlerin sayısı rekor düzeyde.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INEGI) raporuna göre, 2017'de Meksika'da 31 bin 184 kişi cinayete kurban gitti. Son yıllardaki cinayet oranlarının 1990 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığı belirtildi.

Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi'nin raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'i Meksika'da yer alıyor.

Meksika'da şiddetin artmasına neden olarak uyuşturucu kartellerinin küçük çetelere bölünmesini ve bu küçük grupların egemen oldukları alanda iktidarlarını koruyabilmek için daha fazla şiddete başvurmalarını gösteriliyor. Bunun yanı sıra hükümetin şiddete karşı izlediği siyasetin başarısız olduğuna işaret ediliyor.