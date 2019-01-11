Venezüella'da Maduro devlet başkanlığı için yemin etti

Venezüella'da 20 Mayıs'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimini kazanan Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde yapılan törenle yemin etti. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı.

Ülkede 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimini yüzde 68'le ilk turda kazanan ve ülkesini 2025 yılına kadar yönetecek Maduro için başkent Caracas'taki Yüksek Adalet Mahkemesinde yemin töreni düzenlendi.

Mahkeme Başkanı Maikel Moreno'nun karşıladığı Maduro, törene eşi Cilia Flores'le geldi.

#Video📹 | Este jueves @NicolasMaduro fue juramentado como presidente de Venezuela y se ratificó como Comandante en Jefe para el nuevo periodo de Gobierno 2019-2025#YoSoyPresidente pic.twitter.com/lcvLI3JGNv — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 10, 2019

​Maduro'nun mazbatası, Venezüella Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Başsavcı Tarek William Saab, Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno, Ulusal Seçim Konseyi Başkanı Tibisay Lucena tarafından imzalandı.

Maduro daha sonra Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Moreno'nun karşısında yemin ederek mazbatayı teslim aldı ve 2025 yılına kadar sürecek görevine resmen başladı.

© REUTERS / Manaure Quintero Venezüella'dan, Maduro'yu tanımayan Lima Grubu ülkelerine 48 saat süre

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Türkiye'yi temsil ettiği törene, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel ve 90'ın üzerinde ülkeden çeşitli seviyelerde temsilciler katıldı.

Konuşması esnasında salonda bulunan konuk devlet başkanları ve ülke temsilcilerini takdim eden Maduro, Oktay'ı 'selamünaleyküm' diyerek selamladı ve Oktay'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Venezüella'da olduğunu söyledi.

Venezuela Cumhurbaşkanı Sn. Nicolas Maduro’nun göreve başlama törenine katıldık. Ülkesinde ikinci defa seçimleri kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sn. @NicolasMaduro ‘ya görevinde başarılar diliyorum.

🇹🇷🇻🇪 pic.twitter.com/fH8oyxP4ht — Fuat Oktay (@fuatoktay06) January 10, 2019

​Maduro'nun devlet başkanlığını tanımayacaklarını açıklayan 14 üyeli Lima Grubu'nun, karara imza atmayan tek üyesi Meksika ise törende Caracas'taki ticari ataşesi tarafından temsil edildi. Katılımcıların buna rağmen Meksikalı temsilciye, anons edildiğinde yoğun bir alkışla destek vermesi dikkat çekti.

Venezüella'da 20 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Maduro, geçerli 8 milyondan fazla oyun yaklaşık 6 milyonunu alarak ilk turda kazanmıştı. Diğer adaylar Henry Falcon 1 milyon 820 bin, Javier Bertucci 925 bin, Reinaldo Quijada ise 34 bin 614 oy almıştı.

Nicolas Maduro yönetiminde ciddi bir ekonomik ve siyasi krizle başa çıkmaya çalışan Venezüella, bölgede de çok büyük bir siyasi izolasyon ve mali yaptırımlara hedef oluyor.

Kolombiya'da bir grup Venezüellalı muhalif, devlet başkanlığı görevine başlayan Maduro'yu protesto etti.

Bogota'daki Venezüella Konsolosluğu'nun bulunduğu caddede toplanan yaklaşık 150 kişinin ülkelerinin bayrağının yanı sıra Maduro karşıtı döviz ve pankartlar taşıdıkları görüldü.