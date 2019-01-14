Venezüella Wikipedia'ya erişimi engelledi

DW Türkçe'nin haberine göre, internetteki kısıtlamaları takip eden Sivil toplum girişimi NetBLocks, Venezüella'nın 12 Ocak itibariyle Wikipedia'ya bütün dillerde erişimi engellediğini belirtti.
NetBLocks "Wikipedia ve başka hizmetlere ülkedeki 150 farklı noktadan farklı internet hizmet sağlayıcıları üzerinden 60 bin kez yapılan giriş denemeleri" ile engellemenin fark edildiğini belirtti.
Confirmed: All editions of the #Wikipedia online encyclopedia blocked in #Venezuela by leading telecom provider #12Ene #KeepItOnhttps://t.co/p8KZskcz8T pic.twitter.com/rrxdpS6Zmx— NetBlocks.org (@netblocks) January 12, 2019
Ekonomik ve siyasi krizle sarsılan Venezuela'da 16 milyon kişinin internete erişimi mevcut. Wikipedia'ya Venezuela'dan her ay ortalama 60 milyon giriş yapılıyor.
Devlet Başkanı Maduro geçen hafta ikinci dönem göreve başlamak için yemin etti. Ancak ülkedeki ekonomik kriz devam ederken Maduro'ya görevi bırakması için uluslararası çağrılar artıyor.
Avrupa Birliği de Venezuela'daki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Maduro yönetimine yaptırım uyguluyor.
Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 3 milyondan fazla Venezuelalı ülkeyi terk etti.
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