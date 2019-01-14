'Brezilya hükümeti Amazon ormanlarını yağmalıyor' eleştirisi yapan Gisele Bundchen'e tarım bakanından 'iş teklifi'

Bundchen’in hükümetine yönelttiği suçmaları alaycı bir dille reddeden Brezilya Tarım Bakanı Tereza Cristina Dias, güzel modele Brezilya'nın çevre elçiliği görevini üstlenmeye davet etti.
'GERÇEKLERDEN OLUP DA BREZİLYA HAKKINDA KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEYEMEZSİN'
Sao Paulo kentinde yayın yapan Jovem Pan adlı radyoya konuk olan Dias, "Kusura bakma Gisele, gerçeklerden bir haber olup da Brezilya hakkında kötü şeyler söylemelisiniz, ülkenizin ağaçların korunmasına küresel çapta öncülük ettiğini söylemek için bizim elçimiz olmalısınız" sözleriyle Bundchen seslendi.
BUNDCHEN CEPHESİNDEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ
Dias'ın açıklamaları sonrası Bundchen'in basın danışmanı, konu hakkında yorum taleplerine cevap vermediği belirtildi.
ABD'li Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile evli olan Bundchen, daha önce eski Brezilya Başkanı Michel Temer ile hükümetinin Amazon ormanlarına yönelik imar ve tarım arazisi için ormanlık alanın tahribatını öngören politikaları yüzünden karşı karşıya gelmişti.
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