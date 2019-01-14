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20:34 14 Ocak 2019
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    Gisele Bundchen

    'Brezilya hükümeti Amazon ormanlarını yağmalıyor' eleştirisi yapan Gisele Bundchen'e tarım bakanından 'iş teklifi'

    © AP Photo / Andy Kropa
    Güney Amerika
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    Ünlü model Gisele Bundchen’in hükümetin ormanları yok ettiği yönündeki yorumunu eleştiren Brezilya Tarım Bakanı Tereza Cristina Dias, Bundchen’i Brezilya’nın çevre elçisi olmaya davet etti.

    Amazon yağmur ormanları
    © AA / Mustafa Deveci
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    Seçim dönemindeki cinsiyetçi ve ayrımcı açıklamalarıyla tepki çeken ve başkanlığa seçilmesi sonrasında Brezilya'da ABD üssü kurulmasına sıcak bakan açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefi olan Jair Bolsonaro'nün hükümetinden adını Victoria's Secret'la duyuran güzel model Gisele Bundchen'e iş teklifi geldi.

    Bundchen’in hükümetine yönelttiği suçmaları alaycı bir dille reddeden Brezilya Tarım Bakanı Tereza Cristina Dias, güzel modele Brezilya'nın çevre elçiliği görevini üstlenmeye davet etti.

    'GERÇEKLERDEN OLUP DA BREZİLYA HAKKINDA KÖTÜ ŞEYLER SÖYLEYEMEZSİN'

    Sao Paulo kentinde yayın yapan Jovem Pan adlı radyoya konuk olan Dias, "Kusura bakma Gisele, gerçeklerden bir haber olup da Brezilya hakkında kötü şeyler söylemelisiniz, ülkenizin ağaçların korunmasına küresel çapta öncülük ettiğini söylemek için bizim elçimiz olmalısınız" sözleriyle Bundchen seslendi.

    Jair Bolsonaro
    © REUTERS / Ricardo Moraes
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    Dias ayrıca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, programdan çıktıktan kısa bir süre sonra Bundchen'e elçilik içi davetiye göndereceğini duyurdu.

    BUNDCHEN CEPHESİNDEN HENÜZ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

    Dias'ın açıklamaları sonrası Bundchen'in basın danışmanı, konu hakkında yorum taleplerine cevap vermediği belirtildi.

    ABD'li Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady ile evli olan Bundchen, daha önce eski Brezilya Başkanı Michel Temer ile hükümetinin Amazon ormanlarına yönelik imar ve tarım arazisi için ormanlık alanın tahribatını öngören politikaları yüzünden karşı karşıya gelmişti.

    Etiketler:
    Twitter, Jovem Pan isimli Brezilya radyosu, Victoria's Secret, Michel Temer, Tereza Cristina Dias, Jair Bolsonaro, Gisele Bundchen, Amazon ormanları, Brezilya
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