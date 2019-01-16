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11:44 16 Ocak 2019
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    Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Bolsonaro

    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro silaha erişimi kolaylaştıran kararnameyi imzaladı

    © AFP 2018 / EVARISTO SA
    Güney Amerika
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    Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Bolsonaro, vatandaşların silah sahibi olmasını kolaylaştıracak bir kararname imzaladı. Kararname 120 gün boyunca geçerli olacak, bu süreçte kararın Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

    Bolsonaro, Salı günü imzaladığı kararname ile seçim kampanyasında verdiği, 'vatandaşların silah taşımasını yasaklayan katı uygulamalara sahip silah yasasının serbestleştirilmesi' sözünü tutma yolunda ilk adımı atmış oldu.  

    Jair Bolsonaro
    © REUTERS / Pilar Olivares
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    Söylemleri, kampanyaları ve medyaya yönelik eleştirileri nedeniyle Brezilya'nın Trump'ı olarak anılan eski asker olan Bolsonaro, vatandaşların silah taşıma ve kendilerini suçlulara karşı koruma hakkı olduğunu savunuyor.

    DW Türkçe'nin aktardığına göre, Bolsonaro'nun imzaladığı kararname 120 gün boyunca federal emniyet güçlerinin silah ruhsatı başvurularını onaylama konusundaki rolünü ortadan kaldırıyor. Bolsonaro'nun imzaladığı kararnamenin yürürlükte kalması için ise karanamenin 120 gün içinde Kongre tarafından onaylanması gerekiyor.

    Bolsonaro 1 Ocak 2019'da yemin edip göreve başlamasının ardından yaptığı konuşmada 'ülkede düzenin yeniden sağlanacağını' ve 'iyi vatandaşın' kendini savunabilmesi için silah yasasının serbestleştirileceğini duyurmuştu.

    Berziliya Devlet Başkanlığı'na seçilen Sosyal Liberal Partinin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun zafer kutlamaları yapıyor.
    © REUTERS /
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    2017'DE EN ÇOK CİNAYET İŞLENEN ÜLKE

    Brezilya şiddet olaylarının en çok rastlandığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülke 2017 yılında kayıtlara geçen yaklaşık 64 bin cinayetle dünya genelinde en çok cinayet işlenen ülke oldu. Bu cinayetlerin yaklaşık 43 bini ise ateşli silahlarla işlendi.

    Brezilya'nın bundan önceki hükümetinin açıkladığı verilere göre 2017 yılında Brezilya'da yaşayan yaklaşık 330 bin kişi silah bulundurma ruhsatına sahipti. Ülkedeki yasa dışı silah sayısı hakkında kesin bilgi bulunmasa da Adalet Bakanlığı'nın son araştırmalarına göre ülkede yaklaşık 8 milyon yasa dışı silah bulunuyor.

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    Etiketler:
    Bireysel silahlanma, Jair Bolsonaro, Brezilya
    Topluluk kurallarıTartışma
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