Maduro'ya karşı Trump-Bolsonaro-Macri cephesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'da makamın sahibi Nicolas Maduro yerine muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanımayı değerlendirdiği haberi gelirken, Trump'ın Latin Amerika'daki iki müttefiki Maduro karşıtı eksen oluşturdu.

Brezilya'da yılbaşında yemin ederek göreve başlayan aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Arjantin'in sağcı Devlet Başkanı Mauricio Macri, bugün gerçekleştirdikleri ilk görüşmede, Venezüella'da Maduro hükümetine muhalefet etme konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı.

Venezüella'nın kanserden ölen sosyalist devlet Başkanı Hugo Chavez'in halefi olan Maduro'yu, yakın dostu ABD Başkanı Donald Trump gibi aynı zamanda milyarder bir işadamı olan Macri 'diktatör' diye niteleyerek kınadı. 'Brezilya'nın Trump'ı' lakabıyla tanınan ve askeri diktatörlük dönemine hayran eski bir asker olan Bolsonaro da şu açıklamayı yaptı:

"Venezüella meselesi konusunda Arjantin ile işbirliğimiz, pozisyonların örtüşmesi ve ortak değerlerin paylaşılmasının en net örneğidir."

Newly elected president of Brazil, Jair Bolsonaro, gets a lot of attention… and controversial labels from the world’s leaders pic.twitter.com/QGrGrS5sE4 — RT (@RT_com) January 16, 2019

Brezilya'nın başkentinde gerçekleşen Bolsonaro-Macri görüşmesi öncesinde, Caracas'ta sağcı muhalefetin kontrolündeki Venezüella Ulusal Meclisi Maduro'nun 'iktidar gaspçısı' ilan edildiği kararı kabul etti. Maduro'nun devlet başkanlığını tanımayan Ulusal Meclis, yürütmenin tüm karar ve eylemlerini geçersiz ilan etti.

CNN de Trump'ın Venezüella Devlet Başkanı olarak Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu tanımayı düşündüğünü iddia etmişti.