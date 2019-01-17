Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geldi, altın rafinerisini inceledi

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ekonomiden sorumlu yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gitti.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ekonomiden sorumlu yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet Çorum'da Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir holdinge ait altın rafinerisinde incemelerde bulundu.

Venezüella heyeti Amasya'daki Merzifon Havalimanı'na inip karayoluyla Çorum'a geçti. Heyeti Amasya'da Çorum Valisi Mustafa Çifçi ve beraberindeki heyet karşıladı.

Çorum'daki holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da altın rafinerisi ziyaretinde de Maduro'nun yardımcısı Maddah'a tesis ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.