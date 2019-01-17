Venezüella'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor

El Universal gazetesindeki habere göre PSUV Genel Başkanı Diosdado Cabello başkent Caracas'taki bir toplantıda yaptığı konuşmada, 13 Ocak'ta kısa süreli gözaltına alınmasının ardından takipçilerine sokak çağrısı yapan yeni muhalif lider Guaido'ya yanıt verdi.
Ülkede 2014'ün ocak ve şubat aylarında muhalif liderler Maria Corina Machado ile halen ev hapsindeki Leopoldo Lopez'in çağrılarının ardından düzenlenen ve şiddet olaylarında 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolara işaret eden Cabello, muhalefetin yine aynı şeyi hedeflediğini ve şiddet istediğini söyledi.
Ayrıca muhalefetin ‘diktatörlük' iddialarına da alay ederek yanıt veren Cabello, "O kadar vahşi bir diktatörlük ki muhalefet toplanıp Devlet Başkanı'na 'gaspçı' diyebiliyor, onu devirmek istediğini söylüyor. Keşke Şili'yi, Arjantin'i (diktatörlük dönemlerini) okusalar" dedi.
MUHALEFETİN YENİ LİDERİ GUAİDO
Guaido, 13 Ocak'ta Caracas'ın dışındaki çevre yolunda Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarınca yaklaşık iki saatliğine gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Kurucu Meclis'te yaptığı konuşmada, Guaido'nun gözaltına alınması anına ilişkin görüntülere işaret etmiş ve olayı medyatik bir gösteri olarak nitelemişti. Maduro, olayı duyar duymaz SEBIN mensuplarının görevden alınmaları talimatı verdiğini vurgulamıştı.
23 OCAK'IN ÖNEMİ
Venezüella'yı1953-1958 yıllarında yöneten askeri diktatör Marcos Perez Jimenez'in başka bir askeri darbe ile devrilmesi ve kaçışının yıl dönümü olması dolayısıyla 23 Ocak tarihi ülke için büyük önemi bulunuyor.
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