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    Meksika'da akaryakıt boru hattında patlama

    Meksika’da 66 kişinin yanarak öldüğü patlamada sabotaj açıklaması: 'Sondajı yapanlar sorumlu'

    © REUTERS / Henry Romero
    Güney Amerika
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    Meksika'da Cumhuriyeti Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, petrol boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamanın sabotaj olduğunu açıkladı.

    Smoke rises from chemical containers from logistic company Localfrio in Guaruja, Brazil, January 14, 2016
    © REUTERS / Paulo Whitaker
    Meksika'da patlama: 20 ölü, 60 yaralı
    Meksika’nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamanın kasıtlı yapıldığı açıklandı.

    Cumhuriyet Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, sorumluların bulunması için uzman raporların hazırladığını duyurdu. Başsavcı 66 kişinin hayatını kaybettiği ve 76 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili halktan bilgi paylaşımında bulunmalarını talep etti.

    Meksika Cumhuriyeti Başsavcısı Alejandro Gertz Manero, Hidalgo eyaletine bağlı Tlahuelilpan’daki boru hattında meydana gelen patlamaya yasa dışı olarak açılan sondajın neden olduğunu belirterek halktan sorumluların ihbar edilmesini istedi.

    Başsavcı açıklamasında “Birileri yasa dışı yakıt elde etmek için sondaj yaptı. Kasıtlıydı. Yangının çıkma nedeni bu sondaj. Sondajı yapanlar ölümlerin sorumlusudur” ifadelerini kullandı.

    MEKSİKA'DA 'BORU HATLARINDAN AKARYAKIT HIRSIZLIĞI' KRİZİ

    Meksika'da, boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılması, ülkede akaryakıt krizine yol açmıştı. Boru hatlarının kapatılması nedeniyle akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, yaşanan gecikmeler sonucu benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluşmuştu.

    Geçen hafta Meksiko eyaletinde, vatandaşların, üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurduğu görüntüler, sosyal medyada yayılmıştı.

    Meksika lideri Andres Manuel Lopez Obrador
    © REUTERS / Goran Tomasevic
    Meksika lideri Obrador: Evim, arabam, kredi kartım yok; cebimde 2 dolar taşıyorum
    Devlet Başkanı Lopez Obrador, akaryakıt sıkıntısının, boru hatlarından yapılan hırsızlıkla mücadelenin sonucu olduğunu belirterek, vatandaşlardan sabırlı olmalarını istemişti. 1 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti. Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek, hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti. Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatı veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı, biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.

    Ülkede, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

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    Etiketler:
    Boru hattı, Sondaj, Sızıntı, Sabotaj, Patlama, Hidalgo, Meksika
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