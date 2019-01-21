Brezilya Devlet Başkanı’nın oğluna 'şoförün hesabına 1 milyon dolarlık para transferi' soruşturması

© AFP 2018 / EVARISTO SA Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro silaha erişimi kolaylaştıran kararnameyi imzaladı

Finansal Faaliyetler Kontrol Kurulu (COAF) Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu ve Danışmanı Flavio Bolsonaro’nun yönelik inceleme başlattı. COAF, Flavio Bolsonaro’nun hesabında son bir ayda 48 şüpheli mevduat hareketine rastlarken şoförünün hesabından son 3 yılda, 1 milyon 865 bin dolar para transferleri yapıldığı tespit edildi. Flavio Bolsonaro, “Gizleyecek bir şeyim yok. Kim beni araştırmak istiyorsa, araştırsın” diyerek kendini savundu.

NEREYE GİTTİĞİ BELLİ OLMAYAN PARALAR TESPİT EDİLDİ

Cuma günü COAF, babası yemin ederek Devlet Başkanı olduğu günden bu yana Flavio Bolsonaro’nun hesabında toplam 25 bin 500 dolar tutarında 48 şüpheli mevduat hareketi olduğunu açıkladı. Brezilya basını ise, Flavio Bolsonaro’nun hesabından tanımlanamayan bir varış noktasına, 270 bin dolar tutarında bir hareket olduğunu duyurdu.

MAAŞI 5 BİN DOLARDAN AZ OLAN ŞOFÖRÜN HESABINA 1 MİLYON DOLAR PARA TRANSFERİ

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Flavio Bolsonaro’nun şoförü Fabricio Queiroz'un hesaplarında da şüpheli hareketler tespit eden yetkililer, son bir yıl içinde Queiroz’un banka hesabına yaklaşık 320 bin dolar transfer edildiğini açıkladı. Maaşı 5 bin dolardan az olan şoförün hesabına son 3 yılda 1 milyon 865 bin dolar transfer edilmesi şüphe uyandırdı.

Ortaya çıkan bu skandal seçim süresinde rüşvetin ortadan kaldırılması ve yolsuzluğa sıfır tolerans sözü veren Jair Bolsonaro’yu zor durumda bıraktı.