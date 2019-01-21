Venezüella'da bir 'darbe girişimi' daha akamete uğratıldı

Maduro yönetimi, başkent Caracas'ta başkanlık sarayına birkaç km mesafede isyan girişiminde bulunan Ulusal Muhafızlar birliğinin tüm üyelerinin yakalandığını açıkladı.

Venezüella Silahlı Kuvvetleri, 'aşırı sağın karanlık çıkarlarının harekete geçirdiği vatan haini eylemlere karışanların hepsinin yakalandığını' duyurdu.

Küçük bir grubun askeri isyan girişimine sahne olan mahallede, halkın da protesto gösterilerinde bulunduğu, ancak güvenlik güçleri tarafından gözyaşartıcı gazla dağıtıldıkları haberi geldi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya isyan girişiminde bulunan askerler, yayımladıkları videolarda 'anayasayı savunmak için' ayaklandıkları mesajını verdi.

Washington'ın bitmek bilmez darbe girişimleriyle birlikte anılan Venezüella'da son askeri ayaklanma çabası, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanımayı değerlendirdiği' haberlerinin ardından geldi.

Venezüella Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ulusal Muhafızlar’ın 43 no.lu birliğinde kayıtlı olan küçük bir karşıt grup vatana sadakat yeminine ihanet etti, iki memuru ve iki muhafızı ölümle tehdit ederek silahlar ele geçirdi. Bu kişilere karşı yasaların tüm gücüyle işlem yapılacak” denildi.

Açıklamada tüm darbe girişimcilerinin gözaltına alındığı ve özel birimler tarafından sorgulandığı kaydedildi.

Venezüella Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezüella Birleşik Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, darbe girişimcilerini ‘şiddet estirmek ve halkın huzurunu bozmak için silah çalan vatan hainleri’ diye niteledi.