Venezüella'da Yüksek Mahkeme'den Ulusal Meclis liderliği karşıtı karar

Hakimler, Ulusal Meclis'in bu ay seçilen yeni liderliğinin kendisinin de geçerli olmadığı yönünde karar verdi.
Yüksek Mahkeme hakimlerince yapılan açıklamada, Venezüella başsavcısını, Ulusal Meclis liderlerinin ülkenin anayasasına açıkça karşı çıkma konusunda suçlu davranıp davranmadıklarını araştırmaya çağırdı.
Açıklamada, başsavcının Ulusal Meclis liderlerine karşı suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına karar vermesi gerektiği ifade edildi.
Muhalefet milletvekili Juan Guaido 5 Ocak'ta Ulusal Meclis Başkanı olarak yemin etmiş ve Maduro'yu yönetimi ele geçirmekle suçlayan ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri, hükümetin varlıklarını dondurmaya çağıran mevzuatlar çıkarılması yönünde çalışmalar başlamıştı.
Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Guaido'yu Venezüella Devlet Başkanı olarak tanımayı düşündüğü iddia edilmişti.
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