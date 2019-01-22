Venezüella'da Yüksek Mahkeme'den Ulusal Meclis liderliği karşıtı karar

Venezüella'da Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyeceklerini açıklayan Juan Guaido liderliğindeki Ulusal Meclis'in yeni yönetimini ve aldığı hükümet karşıtı önlemleri geçersiz ilan etti.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Venezüella'da bir 'darbe girişimi' daha akamete uğratıldı

Yüksek Mahkeme, çoğunluğu muhaliflerden oluşan Ulusal Meclis tarafından alınan ve Maduro'nun devlet başkanlığını gayrimeşru sayan önlemlerin geçersiz olduğuna hükmetti.

Hakimler, Ulusal Meclis'in bu ay seçilen yeni liderliğinin kendisinin de geçerli olmadığı yönünde karar verdi.

Yüksek Mahkeme hakimlerince yapılan açıklamada, Venezüella başsavcısını, Ulusal Meclis liderlerinin ülkenin anayasasına açıkça karşı çıkma konusunda suçlu davranıp davranmadıklarını araştırmaya çağırdı.

Açıklamada, başsavcının Ulusal Meclis liderlerine karşı suç duyurusunda bulunup bulunmayacağına karar vermesi gerektiği ifade edildi.

Muhalefet milletvekili Juan Guaido 5 Ocak'ta Ulusal Meclis Başkanı olarak yemin etmiş ve Maduro'yu yönetimi ele geçirmekle suçlayan ve dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri, hükümetin varlıklarını dondurmaya çağıran mevzuatlar çıkarılması yönünde çalışmalar başlamıştı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Guaido'yu Venezüella Devlet Başkanı olarak tanımayı düşündüğü iddia edilmişti.