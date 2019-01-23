Venezüella’dan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e: İşine bak

Rodriguez, başkent Caracas'taki yerel idarecilerle bir araya geldiği toplantıda, ülkede iktidar ve muhalefetin bugün düzenleyeceği mitingler çerçevesinde alınan tedbirleri görüştü. Sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajla muhalefete açık desteğini ilan eden ABD Başkan Yardımcısı Pence'e cevap verdi.

Pence'in "Sesinizi duyurun" ifadeleriyle muhalefete desteğinin "açık bir darbe çağrısı" olduğunu söyleyen Rodriguez, "Mike Pence, bugün ne yapılması gerektiği yönünde talimatlar vererek Venezüella'yı yönetmeye çalışıyor" diye konuştu.

ABD'deki federal hükümetin kapalı olduğuna işaret eden Rodriguez, Pence'e "Kendi işlerinle ilgilen" dedi.