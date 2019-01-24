Venezüella Savunma Bakanı: Silahlı kuvvetler, anayasayı ve egemenliği savunacak

Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Venezüella milli ordusunun ülkenin anayasasını ve milli egemenliğini savunacağını belirterek, 'dayatılan bir Devlet Başkanını' kabul etmeyeceklerini açıkladı.

© REUTERS / Adriana Loureiro Maduro: Venezüella ABD ile ilişkilerini sonlandırıyor, diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını açıklamasının ardından açıklama yapan Venezüella Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ordunun ülkenin anayasasını ve milli egemenliğini savunacağını belirtti.

Padrino, 'Karanlık çıkarlar tarafından dayatılan bir Devlet Başkanını' kabul etmeyeceklerini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanıdığını duyurmuştu. ABD'nin tanıma açıklamasının ardından Kanada, Şili, Peru, Brezilya, Guatemela, Kolombiya ve Paraguay gibi ülkeler de Guaido hükümetini tanıyacaklarını açıklamıştı.

Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Nicolas Maduro hükümetinin gayrı meşru olduğunu savunarak, kendini geçici başkan ilan etmişti.