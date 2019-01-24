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14:28 24 Ocak 2019
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    Marcos Perez Jimenez diktatörlüğünün sona ermesinin 61. yıldönümünde kendini 'devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido, elinde Simon Bolivar'ın resminin olduğu Venezüella anayasasıyla

    Trump 'Venezüella Devlet Başkanı' olarak tanıdı, ama herkes 'Kim bu Juan Guaido' diye soruyor

    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Güney Amerika
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    Venezüella'da sağcı muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in sadece 3 haftadır başkanı olan Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 'Geçici Venezüella Devlet Başkanı' olarak tanındı. İşte 35 yaşındaki Maduro muhalifi hakkında merak edilenler ve bu noktaya nasıl geldiğinin kronolojik dökümü...

    Trump yönetiminin Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 'eski devlet başkanı' diye nitelemesi, muhalefet lideri Juan Guaido'yu 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanıması ve Venezüella ile diplomatik ilişkileri 'Guaido hükümeti' aracılığıyla yürüteceğini duyurmasının ardından, dünyada pek çok kişi "Guaido da nereden çıktı" sorusunu dillendirdi.

    Çarşamba günü başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde 'Geçici Devlet Başkanı' olarak yemin eden ve Washington'ın müttefiki sağcı hükümetlerin de desteğini alan Guaido henüz 35 yaşında.

    * Takvim 28 Temmuz 1983'ü gösterdiğinde 8 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak Vargas eyaletinin başkenti, sahil şehri La Guaira'da dünyaya geldi.

    * Caracas'taki Andrés Bello Katolik Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği eğitimi aldı.

    * ABD başkentindeki George Washington Üniversitesi'nde lisanüstü yaptı.

    * Aralık 1999'da, Guaido henüz 15 yaşındayken, Vargas eyaletini şiddetli yağışlar sonucu vuran sel ve heyelan felaketinde 10 binlerce kişi öldü, binlerce kişi evsiz kaldı. Bunlar arasında Guaido'nun ailesi de vardı. Yakın çevresi, Guaido'nun siyasi görüşlerinin, dönemin sosyalist Devlet Başkanı Hugo Chavez'in bu doğal afete gerekli tepkiyi veremediği kanısı üzerinden şekillendiği iddiasında. Chavez ise Şubat 1999'da başladığı devlet başkanlığında henüz tecrübesizdi ve tarihe 'Vargas Trajedisi' olarka geçen afet insanüstü boyutlardaydı.

    * Guaido, Fabiana Rosales ile evli, kızları Miranda 2017'deki Maduro protestolarının tavan yaptığı bir dönemde dünyaya geldi. Protestolar ve polisle çatışmalar sırasında boynuna saçma isabet eden Guaido'nun eli de kırılmıştı.

    * Guaido'nun siyasi eğilimleri üniversite yıllarında dışa vurdu. 2007 yılında Chavez hükümetinin özel yayıncılık ağı Radio Caracas Televisión'ın (RCTV) ruhsatını yenilemeyerek yayınlarını engellemesini protesto eden öğrenciler arasında Guaido da vardı.  Chavez, RCTV'yi yayıncılık kurallarını ihlal etmek ve George W. Bush yönetiminin desteğiyle 2 gün yönetimden uzaklaşmasına yol açan 2002 darbe girişimini desteklemekle suçluyordu. Chavez sonuçta RCTV'nin yerine devletin kontrolünde bir ağı yayına soktu.

    Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    'Trump, Venezüella'nın muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanımayı değerlendiriyor'
    * 2009 yılında Guaido, muhalefetin önde gelen isimlerinden Leopoldo Lopez ile birlikte Halk İradesi isimli partinin kurucuları arasında yer aldı. Partinin bireysel özgürlükler ve insan haklarının ihlal edilmesiyle mücadele edeceği beyan edildi.

    * 2011'de Ulusal Meclis'te yedek üye oldu, 2016'da Vargas eyaletinin milletvekili olarak seçildi.

    * 5 Ocak 2019'da Ulusal Meclis Başkanı olarak yemin ederken Nicolas Maduro'ya muhalefet etme sözü verdi. Maduro'nun yeniden seçilip 10 Ocak 2019'da yemin ederek göreve devam etmesinin ardından Guaidó bunun 'gayrimeşru' olduğunu iddia etti. Ulusal Meclis de kendi başkanının bir miting düzenleyerek Devlet Başkanlığı görevini üstleneceğini duyurdu.

    Mauricio Macri ile Jair Bolsonaro (sağda) Brezilya'daki görüşmede el sıkışırken
    © REUTERS / Ueslei Marcelino
    Maduro'ya karşı Trump-Bolsonaro-Macri cephesi
    * Bunun üzerine 'Democracy Now'a konuşan Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ABD'nin Guaido'yu öne iterek Maduro'ya darbe yapmaya çalıştığını söyledi. Arreaza, "Bu adamı Venezüella'da kimse tanımıyor, insanlar sokaklarda birbirine soruyor, 'Kim bu Juan Guaidó' diye. Kimse tarafından tanınmamasına rağmen yeni devlet başkanı olduğu söylensin diye ABD arkadan ittiriyor."

    * Ulusal Meclis'in Guaidó'yu Devlet Başkanı yapma açıklamasından bir kaç gün sonra, Guaidó, La Guaira'ya miting yapmaya giderken gözaltına alındı, ama 45 dakika sonra serbest bırakıldı.

    * 15 Ocak'ta The Washington Post gazetesinde "Maduro bir gaspçı, Venezüella'da demokrasiyi yeniden tesis etme vakti geldi" başlıklı bir makale yayımlayan Guaidó, Venezüella'da eşi benzeri görülmemiş bir kriz yaşandığını vurguladı.

    * Bir hafta sonra Ulusal Meclis Maduro'yu 'yasadışı şekilde iktidarı gasp etmekle' suçlayıp tüm kararlarını geçersiz ilan etti. Ertesi gün de Guaido tek taraflı yemin töreniyle kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' ilan etti. Derhal ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence tarafından tanındı. Trump yönetimi Maduro'ya 'Venezüella halkının iradesini yansıtan meşru lider karşısında çekilme' çağrısı yaptı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Pompeo: Venezüella'da personelimizi tehlikeye atan kim olursa ona karşı harekete geçeriz

    * ABD'nin yanısıra Kanada, Arjantin, Şili, Kolombiya, Brezilya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Guatemala ve Peru, Guaido'yu tanıdı.

    * Maduro ise Trump yönetimini darbe girişimiyle suçlayıp Washington ile tüm diplomatik ve siyasi ilişkileri kesti, ABD'li diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için 72 saat verdi. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD eski başkan Maduro'nun diplomatik ilişkileri kesebilecek yasal otoritesi olduğunu düşünmüyor" diyerek diplomatları geri çekmeyi reddetti.

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