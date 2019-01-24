'Meksikalı uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun firarını karısı organize etti'

El Chapo'nun 'sağ kolu' olarak bilinen Damaso Lopez Nunez, New York'ta devam eden, Guzman'ın ABD'ye toplam 14 milyar dolarlık eroin ve kokain sokmak suçlamasıyla yargılandığı davada, ifade verdi.

BBC'nin haberine göre, Nunez, jüriye, Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosundan kazılan bir tünelle hapisten kaçma planında eşi Aispuro'nun kilit rol oynadığını söyledi.

Nunez ifadesi sırasında firarı organize eden kişilerle iletişimi sağlayan kişinin Aispuro olduğunu öne sürdü ve "Bize El Chapo'nun emirlerini o bildiriyordu" dedi.

Former cartel worker Damaso Lopez Nunez told the jury that Emma Coronel Aispuro played a key role by helping her husband trade messages with his sons and others who coordinated the breakout.https://t.co/K0idwXkPXU — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 23, 2019

​Nunez ayrıca, Aispuro, yakalandıktan sonra başka bir hapishaneye gönderilen Guzman'ın yeniden Altiplano'ya gelmesini sağlamak için bir hapishane yetkilisine 2 milyon dolar rüşvet verdiğini söyledi. Ancak nakil gerçekleşmeden Guzman 2017'de ABD'ye iade edildi.

Nunez'in ifadesinden sonra, Kasım'da başlayan duruşmada sessizliğiyle dikkat çeken ve şimdiye kadar medyada daha çok kıyafetleriyle gündeme gelen Aispuro ilgi odağı oldu.

El Chapo's wife Emma Coronel Aispuro leaves court https://t.co/E1h9OdOFXg — Joyeta E.Anderson (@joyeta_e) January 19, 2019

​Guzman'ın eşi, duruşmanın öğle arasında gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

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The Guardian'ın aktardığına göre, "El Licenciado" (Kolejli) lakaplı 52 yaşındaki Nunez, bir dönem Guzman'ın en yakınındaki kişilerden biriydi. Temmuz'da ABD'ye iade edilen Nunez'in müebbet hapis cezasında indirime gidilmesi umuduyla savcılarla işbirliği yaptığı belirtiliyor.

Guzman'a 2001'de çalışmaya başladığını söyleyen ve El Chapo'nun ikiz kızlarından birinin vaftiz babası olduğunu belirten Nunez, ifadesinde 2015'teki firarın 2001'dekinden daha ayrıntılı planlandığını anlattı. Guzman, 2001'de çamaşır arabasına saklanarak kaçmıştı.

2015'te ise Guzman, onu karşılayacak ekibin önlem alabilmesi için GPS'li bir telefon taşıyordu.

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Nunez, firarı El Chapo'nun oğulları ve Aispuro ile birlikte planladıklarını, hapishanenin yakınlarında bir ev alarak 1,6 kilometre uzunluğunda bir tünel kazdıklarını söyledi. Nunez'e göre tünel kazısında o kadar gürültü çıkıyordu ki, hapishanedeki mahkumlar sesten şikayet etmeye başladı.

Guzman firar günü, tünelin çıkışına bir motosikletle götürüldü.

Brooklyn'deki federal mahkemede, duruşmaların bu hafta tamamlanması bekleniyor.