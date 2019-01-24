Pompeo'dan Latin Amerika'ya çağrı: Venezüella'da Guaido'nun başkanlığını tanıyın

Trump yönetimi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya darbe yapma çabasını ilerletiyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kıta ülkelerine "Bizim gibi siz de Juan Guaido'yu Geçici Devlet Başkanı olarak tanıyın" çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu Geçici Devlet Başkanı olarak tanıdığını duyurmasının ardından yeni adımlar geliyor.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hükümetini 'gayrimeşru', 'ahlaken iflas etmiş' ve 'dibine kadar gayridemokratik' diye niteleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Latin Amerika ülkelerine Guaido'yu Geçici Devlet Başkanı olarak tanıma çağrısı yaptı.

Washington merkezli, ABD'nin güdümündeki Amerika Devletleri Örgütü'ne (OAS) seslenen Pompeo, OAS'nin Venezüella halkının çektiği acılara uluslararası toplumun çok uzun süre seyirci kaldığını savundu.

Maduro'nun ekonomik yönetimi kadar Venezüella'ya yönelik ABD'nin başını çektiği yaptırımların ve sağcı kesimlerin stokçuluğunun da etkisiyle temel ihtiyaç maddeleri yoksunluğu çekilen bir ekonomik krize sürüklenen Venezüella, son dönemde kitleler halinde komşu ülkelere göçe sahne oldu.

Pompeo, Venezüella halkına 20 milyon doları aşkın insani yardım yapmaktan söz etti.

OAS'nın Venezülla konusunda 'temel demokratik ilkelere' göre hareket etmesini talep eden ve dışişleri bakanlarını olağanüstü toplantıya çağıran ABD'li bakanın, BM Güvenlik Konseyi'ni Venezüella konusunda bilgilendirmek için toplantıya çağıran başvuruda bulunduğu da öğrenildi.

Dün ABD'nin ardından Kanada, Arjantin, Şili, Kolombiya, Brezilya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Guatemala ve Peru da Guaido'yu tanıdı.

Ancak geçen yıl Meksika Devlet Başkanı seçilen solcu Andrés Manuel López Obrador, Maduro'yu desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Latin Amerika sol hükümetler kuşağından geriye Küba, Venezüella, Bolivya, Nikaragua ve Ekvador kaldı.