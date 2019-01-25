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    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza Montserrat

    Venezüella Dışişleri Bakanı, Sputnik'e konuştu: Darbe girişiminden Trump sorumlu

    © AFP 2018 / WANG ZHAO
    Güney Amerika
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    Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesindeki darbe girişimi senaryosunun Venezüellalı muhalifler için Washington’da hazırlandığını belirtti.

    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkanlık sarayı önünde halka hitap etti
    © REUTERS /
    Venezüella, ABD'deki diplomatik personelini geri çekiyor
    Sputnik'e konuşan Arreaza, darbe girişiminden Trump yönetimini sorumlu tuttu.

    Venezüellalı Bakan, "Latin Amerika'da devlete karşı darbelerin her zaman ABD yönetimleri tarafından desteklendiğini sanıyorum. Bir ara (Bolivya) Devlet Başkanı Evo Morales, bu yarımkürede darbenin olmadığı tek ülkenin ABD olduğunu, çünkü Washington'da ABD Büyükelçiliği'nin bulunmadığını söylemişti. Bu durumda Başkan Trump'ın yönetimi darbe girişiminin arkasında değil, aksine önünde, ön ucundaydı, senaryoyu hem Venezüellalı sağcılara, hem de ABD'nin talimatlarına uyan uydu devletlere dikte etti" diye konuştu.

    'İTAAT EDEN HÜKÜMETLER 'SİRKİN' SAHİBİNİN TALİMATLARINA GÖRE HAREKET EDİYORLAR'

    "Bir atasözünün dediği gibi sirkin sahibinin kim olduğunu bilmek gerekir. Başkan Maduro dün sirkin sahibi olan ABD ile ilişkilerini kesti. İtaat eden uydu hükümetler, (sirk) sahibinin talimatlarına göre hareket ediyor" diyen Arreaza, bu ülkelerin yönetimlerinin ‘halklarına, Latin Amerika halklarına, bölgedeki diplomatik ilişkilere saygı duymaya' başlayacaklarını ümit ettiğini vurguladı ve ekledi:

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sık sık Körfez Arap krallıklarının bakanlarıyla samimi pozlar veriyor.
    © REUTERS / Andrew Caballero-Reynolds
    Pompeo'dan Latin Amerika'ya çağrı: Venezüella'da Guaido'nun başkanlığını tanıyın
    "Ancak bu olmazsa, herkes adına konuşan başlıca muhattabın kim olduğu bizim için açıkça ortada, Washington'daki hükümet".

    'BİZİ SAVAŞA SOKMAK İSTESELER DE GİRMEYECEĞİZ, LATİN AMERİKADA HALKLAR ARASINDA DERİN BİR BARIŞ RUHUNA SAHİBİZ'

    Arreaza, "Bazı hükümetler her ne kadar bizi çatışmaya, savaşa sokmak istese de bu olmayacak. Latin Amerika'da biz her şeyden önce halklar arasında derin bir barış ruhuna sahibiz" diye konuştu.

    ‘Çatışmaların, paralı asker ve oluşumları kullanma girişimlerinin' olabileceğini söyleyen bakan, ancak ‘halkların arasında çatışmaların' mümkün olmadığına vurgu yaptı.

    'EKONOMİYİ İYİLEŞTİRMEYE ODAKLANILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ'

    Venezülla Devlet Başkanı Nicolas Maduro- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    Sputnik
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    Arreaza, "Latin Amerika'da ve dünyanın diğer bölgelerinde yardım etmek istiyorlarsa, siyasi durumun dengelenmesi, ablukaya, yaptırımlara ve mali baskıya rağmen Venezüella halkının gereksinimlerini karşılaması için ekonomiyi iyileştirmeye odaklanılması gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

    Venezüella'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı. Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

    Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezüellalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına ülkeyi terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.

    Etiketler:
    Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Donald Trump, Evo Morales, Jorge Arreaza, Venezüella, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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