Guaido ABD'den yardım istedi, Pompeo '20 milyon dolarlık insani yardıma hazırız' dedi

Venezüella'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı olan ve dün kendisini ülkenin geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun, ülkesine insani yardım yapılması talebi üzerine ABD hükümeti, 20 milyon dolardan fazla yardım yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

© REUTERS / Eric Thayer Bolton: Venezüella'nın gelir kaynakları Guaido liderliğindeki hükümete gitmeli

Guaido, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya gönderdiği mektubu 'Venezüella'nın geçici devlet başkanı' sıfatıyla yazdığını belirterek ABD hükümetinden acil insani yardım talep ettiklerini kaydetti.

Pompeo ise Amerikan Devletleri Örgütünde yaptığı konuşmada, Guaido'nun mektubuna cevaben, "Lojistik olarak mümkün olur olmaz, Venezüella halkına insani yardım ulaştırmaya hazırız. Bugün ABD'nin Venezüella halkına 20 milyon dolardan daha fazla insani yardım yapmaya hazır olduğunu duyuruyorum. Bu fonlar, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik krizin etkileri ile şiddetli gıda ve tıbbi malzeme yokluğuna katlanmak zorunda kalan insanlara yardım amaçlıdır." dedi.

ABD'nin Venezüella'nın yeniden yapılanması ve ekonomisinin kurtulması için de daha fazla yardıma hazır olduğunu vurgulayan Pompeo, OAS ülkelerini Guaido'yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanımaya çağırdı.

KENDİSİNİ 'GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI' İLAN ETMİŞTİ

© REUTERS / Miraflores Maduro: Görev sürem dolana kadar hiçbir koşulda istifa etmeyeceğim

Venezüella'da dün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezüellalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezüella'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.