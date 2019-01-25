Guaido ABD'den yardım istedi, Pompeo '20 milyon dolarlık insani yardıma hazırız' dedi

Pompeo ise Amerikan Devletleri Örgütünde yaptığı konuşmada, Guaido'nun mektubuna cevaben, "Lojistik olarak mümkün olur olmaz, Venezüella halkına insani yardım ulaştırmaya hazırız. Bugün ABD'nin Venezüella halkına 20 milyon dolardan daha fazla insani yardım yapmaya hazır olduğunu duyuruyorum. Bu fonlar, ülkelerindeki siyasi ve ekonomik krizin etkileri ile şiddetli gıda ve tıbbi malzeme yokluğuna katlanmak zorunda kalan insanlara yardım amaçlıdır." dedi.
ABD'nin Venezüella'nın yeniden yapılanması ve ekonomisinin kurtulması için de daha fazla yardıma hazır olduğunu vurgulayan Pompeo, OAS ülkelerini Guaido'yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanımaya çağırdı.
KENDİSİNİ 'GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI' İLAN ETMİŞTİ
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendisini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezüellalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezüella'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.
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