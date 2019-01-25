Maduro’dan Türkiye, Rusya ve Çin’e teşekkür

Venezüella'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Agradezco a Rusia, China, Turquía, y a todos los gobiernos y pueblos del mundo, por sus manifestaciones firmes y contundentes en respaldo del Gobierno legítimamente constituido que presido. Gracias por el apoyo decidido. ¡Venezuela no está sola! pic.twitter.com/zlDqDNRu7V— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 24, 2019
Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezüellalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezüella'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.
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