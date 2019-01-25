Maduro’dan Türkiye, Rusya ve Çin’e teşekkür

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezüella Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif lider Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesi karşısında verdikleri destek için Türkiye, Rusya ve Çin’e teşekkür etti.

© REUTERS / Miraflores Maduro: Görev sürem dolana kadar hiçbir koşulda istifa etmeyeceğim

Sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Venezüella’nın yalnız olmadığını vurgulayan Maduro, şu ifadeleri kullandı: "Rusya, Çin, Türkiye ile diğer hükümetler ve dünya halklarına, Venezüella’nın yasal olarak kurulmuş hükümetine verdikleri sağlam destek açıklamalarından dolayı müteşekkirim. Kararlı desteğe teşekkürler."

Venezüella'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Agradezco a Rusia, China, Turquía, y a todos los gobiernos y pueblos del mundo, por sus manifestaciones firmes y contundentes en respaldo del Gobierno legítimamente constituido que presido. Gracias por el apoyo decidido. ¡Venezuela no está sola! pic.twitter.com/zlDqDNRu7V — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 24, 2019

​Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclis Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezüellalıya seslenmiş, ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezüella'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.