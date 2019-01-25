Brezilya'da maden barajında göçük: 200 kişiye ulaşılamıyor

Belo Horizonte acil durum ekiplerinin yaptığı açıklamaya göre Vale S.A. isimli şirkete ait madendeki barajın çökmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı 100 kişi ise kurtarıldı.
İlk belirlemelere göre 200 kişiye ulaşılamıyor.
👉 ÁREA ATINGIDA POR LAMA— UOL Notícias (@UOLNoticias) January 25, 2019
Equipe de Itatiai sobrevoa região atingida após rompimento de barragem de rejeitos da mineradora Vale
📹@radioitatiaia pic.twitter.com/unnZ7p2Hws
👉 IMAGENS AÉREAS DA TRAGÉDIA DE BRUMADINHO— UOL Notícias (@UOLNoticias) January 25, 2019
Polícia Militar de Minas Gerais divulga vídeo aéreo da região atingida por rejeitos da mineradora Vale pic.twitter.com/7WYXI5AcWt
Ayrıntılar geliyor…
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