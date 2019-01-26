Kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guaido'nun günler önce hükümet yetkilileriyle görüştüğü ortaya çıktı

Muhalefet liderinin böyle bir görüşme olmadığını söylemesi üzerine Venezüella İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez 22 Ocak gecesi saat 22:59'da Guaido'nun başkent Carakas'ta hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmenin yapıldığı Otel Lido'ya giriş görüntülerini yayımladı. Kamera kayıtlarına göre Guaido'nun başında şapka ve kapüşon ile otele girdiği görülüyor.
Presentan video de la reunión privada entre Guaidó y Diosdado Cabello pic.twitter.com/kUEuFsN3ML— RT en Español (@ActualidadRT) 25 Ocak 2019
Geçtiğimiz günlerde Kurucu Meclis Başkanı Diosdado, muhalefet lideriyle görüştüklerini açıklamış fakat muhalefet bileşenlerinin görüşmede konuşulanlara aykırı hareket ettiğini iddia etmişti.
Guaido ise Univision'a verdiği röportajda Diosdado'yu yalanlamış ve böyle bir görüşmenin hiç gerçekleşmediğini duyurmuştu.
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