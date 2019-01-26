Kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guaido'nun günler önce hükümet yetkilileriyle görüştüğü ortaya çıktı

Venezüella'da kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido'nun, bu ilanından günler öncesinde hükümet yetkilileriyle görüştüğü ortaya çıktı.

© AFP 2018 / Yuri Cortez Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Darbeyi bozguna uğratacağız

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bugünkü basın toplantısında muhalefete diyalog kapısını hep açık tuttuğunu belirtmiş ve Diosdado Cabello ile Guaido'nun görüşmesini de örnek vermişti.

Muhalefet liderinin böyle bir görüşme olmadığını söylemesi üzerine Venezüella İletişim ve Enformasyon Bakanı Jorge Rodriguez 22 Ocak gecesi saat 22:59'da Guaido'nun başkent Carakas'ta hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmenin yapıldığı Otel Lido'ya giriş görüntülerini yayımladı. Kamera kayıtlarına göre Guaido'nun başında şapka ve kapüşon ile otele girdiği görülüyor.

Presentan video de la reunión privada entre Guaidó y Diosdado Cabello pic.twitter.com/kUEuFsN3ML — RT en Español (@ActualidadRT) 25 Ocak 2019

Geçtiğimiz günlerde Kurucu Meclis Başkanı Diosdado, muhalefet lideriyle görüştüklerini açıklamış fakat muhalefet bileşenlerinin görüşmede konuşulanlara aykırı hareket ettiğini iddia etmişti.

Guaido ise Univision'a verdiği röportajda Diosdado'yu yalanlamış ve böyle bir görüşmenin hiç gerçekleşmediğini duyurmuştu.