Venezüella’da kendisini 'geçici başkan' ilan eden Guaido açık hava toplantıları yapacak

Guaido, bugün Caracas’ın semtlerinde tertipleyecekleri açık hava toplantılarıyla halkla buluşacaklarını söyledi.
Daha önce Venezüella ordusunun desteğini isteyen ve askerler için af çıkaracaklarını açıklayan Guaido, bu toplantılarda, Ulusal Mecliste onaylanan af yasasını Caracaslılarla ele alacaklarını, pazar günü ise af yasasının metnini sokaktaki güvenlik güçlerine dağıtacaklarını duyurdu.
'DARBE GİRİŞİMİ İÇİNDE DEĞİLİZ, ASIL BENİM TUTUKLANMAM DARBEDİR'
Devlet Başkanı Maduro’nun ülkesinde darbe yapıldığı yönündeki açıklamalarına da değinen ve kendilerinin darbe girişimi içinde olmadıklarını savunan Guaido, “Asıl benim tutuklanmam darbedir.” dedi
VENEZÜELLA'DA 'MEŞRU HÜKÜMET' KRİZİ
Venezüella'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti.
Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezüella'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.
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