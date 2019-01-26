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04:12 26 Ocak 2019
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    Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido

    Venezüella’da kendisini 'geçici başkan' ilan eden Guaido açık hava toplantıları yapacak

    © AA / Lokman İlhan
    Güney Amerika
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    Venezüella’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini tanımayan ve kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, askerler için hazırladıkları af yasasını, tertip edecekleri açık hava toplantılarında Caracaslılara soracaklarını duyurdu.

    Marcos Perez Jimenez diktatörlüğünün sona ermesinin 61. yıldönümünde kendini 'devlet başkanı' ilan eden Juan Guaido, elinde Simon Bolivar'ın resminin olduğu Venezüella anayasasıyla
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    Kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Guaido'nun günler önce hükümet yetkilileriyle görüştüğü ortaya çıktı
    Başkentin Chacao semtindeki Bolivar Meydanı’nda düzenlenen mitinge katılan Guaido, burada yaptığı konuşmada, Maduro görevi bırakana kadar eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

    Guaido, bugün Caracas’ın semtlerinde tertipleyecekleri açık hava toplantılarıyla halkla buluşacaklarını söyledi.

    Daha önce Venezüella ordusunun desteğini isteyen ve askerler için af çıkaracaklarını açıklayan Guaido, bu toplantılarda, Ulusal Mecliste onaylanan af yasasını Caracaslılarla ele alacaklarını, pazar günü ise af yasasının metnini sokaktaki güvenlik güçlerine dağıtacaklarını duyurdu.

    'DARBE GİRİŞİMİ İÇİNDE DEĞİLİZ, ASIL BENİM TUTUKLANMAM DARBEDİR'

    Venezüella Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
    © REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
    AP: Guaido 'geçici başkan' olarak tanınmak için haftalar önce gizli diplomasi yürüttü
    Kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği çarşamba gününden bu yana başta ABD olmak üzere birçok devletten destek aldığına işaret eden Guaido, 'Maduro’nun sahip olmadığı uluslararası meşruiyete' sahip olduklarını iddia etti.

    Devlet Başkanı Maduro’nun ülkesinde darbe yapıldığı yönündeki açıklamalarına da değinen ve kendilerinin darbe girişimi içinde olmadıklarını savunan Guaido, “Asıl benim tutuklanmam darbedir.” dedi

    VENEZÜELLA'DA 'MEŞRU HÜKÜMET' KRİZİ

    Venezüella'da önceki gün muhalefet ve iktidar yanlılarının düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

    Flag of Colombia
    CC BY 2.0 / Julián Ortega Martínez / Bandera de Colombia
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    Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

    Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelemişti. 
    Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamış ve Venezüella'daki Amerikalı diplomatlara ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre vermişti.

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    Etiketler:
    Nicolas Maduro, Juan Guaido, Venezüella
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