Brezilya’da 50 kişinin öldüğü felaketin sorumlusu olan şirketin başkanı: Ölen halk değil, bizim işçiler

Brezilya’da en az 50 ölü ve 300’den fazla kaybın olduğu ama resmi rakamların açıklanamadığı felaketle ilgili bilgi akışı devam ediyor. Bölgede demir cevheri çıkaran şirkete bağlı ve taşeron olmak üzere toplam 300 çalışanın olduğu açıklandı. Felaketin sorumlusu olan şirketin başkanı, "Ölen halk değil, bizim işçiler" dedi.
Brezilya'daki felakette kaybolanların en az 100’ünün çamurun içine gömülen ama halen ulaşılamayan kafeteryada olduğu bildirildi. Barajı işleten şirketin sahibi ölenlerin çoğunun şirket çalışanı olduğunu söyleyerek tepki topladı. Alarm sisteminin neden çalışmadığını açıklayamadı. Aynı şirket 2015’te meydana gelen benzeri felaketin de sorumlusu olarak kabul ediliyor.
Felakete neden olan barajın işletmecisi Vale S.A.’nın başkanı Fbio Schvartsman, Beja Madenindeki barajın yıkıldığını söyledi. Yaşanan felakette ölenlerin pek çoğunun çevre halkından çok kendi çalışanı olduğunu söyleyerek tepkileri azaltmaya çalıştı. Schvartsman; “Bu sefer insani bir trajedi. Muhtemelen çok sayıda mağdurdan bahsediyoruz, Kaç tane olduğunu bilmiyoruz. Ama büyük bir sayı olacağını biliyoruz” itirafında bulundu.
Barajın etkin olmadığı için, malzemelerin makul derecede kuru olduğunu iddia eden Schvartsman, çamur nehrinin uzun mesafelere seyahat etme gücü olmadığını iddia etti. Vale başkanı, kazaların oluşmasını önceden uyaracak siren sisteminin neden çalışmadığını ise açıklayamadı. Bu arada Minas Gerias itfaiyesi 7 ölü ve 150 kaybın olduğunu doğrularken, Brumadinho felaketinde ölenlerin değilde kurtulanların listesini açıklamayı tercih etmesi dikkat çekti.
2015'TEKİ FELAKETİN SORUMLUSU DA AYNI ŞİRKET
Minas Gerais Eyaletinde 5 Kasım 2015’te benzeri bir felaket yaşandı. Mariana kentinde yaşanan felakette 17 kişi öldü. Bento Rodrigues Baraj Felaketi olarak hatırlanan olayın sorumlusu da dün yaşanan felaketin sorumlusu olan Vale S.A şirketinin ve BHP Billiton arasındaki ortak girişim olan Samarco Mineraço SA’ydı.
O felaket sonrasına atıklar, Minas Gerais ve Esprito Santo eyaletlerinde bulunan 230 irili ufaklı şehrin su ihtiyacını karşılayan Doce Nehri'ne ulaşmıştı. Atıkların ancak 100 yılda denizden uzaklaşmaya başlayacağı açıklanmıştı.
DÜNYANIN EN BÜYÜK DEMİR ÜRETİCİSİ
Vale S.A., Brezilya merkezli bir metal ve madencilik şirketi. 1942’de kurulan şirket 1997’de özelleştirildi. Merkezi Rio De Janeiro’da bulunan Vale, dünyanın en büyük demir cevheri ve nikel üreticisi. Vale ayrıca manganez, ferro alaşımlar, bakır, boksit, potaş, kaolin ve kobalt da üretmekte. Şirket 76 binden fazla çalışanıyla, dokuz hidroelektrik santrali ve geniş bir demiryolu, gemi ve liman ağının da işletmecisi.
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