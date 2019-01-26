Venezüella'dan AB'nin seçim çağrısına yanıt: Bize 8 gün veriyorlar, bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?

Bakan Arreaza, "ABD, darbenin arkasında değil bizzat öncüsü, Venezüella'da muhalefete ve uşak ülkelere talimat veriyor ve dikte ediyor" dedi.
Avrupa Birliği'nin, Nicolas Maduro hükümetine 8 gün içerisinde yeni başkanlık seçimleri çağrısı yapmasını aksi takdirde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu geçici başkan olarak tanıyacağını açıkladığını hatırlatan Arreaza, "Avrupa bize 8 gün veriyor. Egemen bir millete karşı bu gücü ya da ültimatomu nereden alıyorsunuz? Bu çocukça müdahaleci tutum nereden geliyor?" ifadelerini kullandı.
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