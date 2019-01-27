Venezüella'nın ABD'deki Savunma Ateşesi, Guaido'yu 'başkan' olarak tanıdığını duyurdu

ABD'de İspanyolca yayın yapan El Nuevo Herald gazetesine konuşan Savunma Ateşesi, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devlet başkanı olarak tanımadığını ifade etti.

Washington'daki Venezüella Büyükelçiliğinde görev yapan ateşe, "Venezüella'nın ABD'deki savunma ateşesi olarak Bay Nicolas Maduro'yu Venezüella'nın Devlet Başkanı olarak tanımıyorum. Tüm silahlı kuvvetler mensuplarına ve silah taşıyan herkese mesajım şu, lütfen halka saldırmayalım. Biz de bu halkın bir parçasıyız ve en temel prensiplere ihanet eden ve kendisini başka ülkelere satan bu hükümete yeterince destek verdik" ifadelerini kullandı.